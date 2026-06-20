Polícia identifica suspeitos de pichações ligadas a facção criminosa e recaptura foragido em Rio Bananal

Dois suspeitos de envolvimento em pichações com referências a uma facção criminosa foram identificados pela Polícia Civil durante uma operação realizada em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (19). Segundo as investigações, a dupla teria espalhado inscrições em imóveis e espaços públicos da comunidade de São Jorge de Tiradentes com o objetivo de intimidar os moradores.
De acordo com a Polícia Civil, as pichações foram feitas na madrugada do dia 18 de junho em imóveis, postes, placas e outras áreas públicas, causando preocupação entre a população local. Ainda segundo a corporação, a ação tinha como objetivo reforçar a presença do grupo criminoso na região. Durante as investigações, a polícia também descobriu que as motocicletas utilizadas nas pichações teriam sido empregadas em outros crimes, como agressões praticadas contra duas pessoas nos dias 11 e 15 de junho, em ocorrências ligadas à cobrança de dívidas do tráfico de drogas.
Durante a operação, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada das equipes policiais, mas foram cercados e abordados. Um deles, de 22 anos, confessou participação nas pichações, mas foi liberado após prestar depoimento, por não estar em situação de flagrante e não haver mandado de prisão em aberto contra ele. Já o outro suspeito, de 28 anos, foi identificado como foragido do sistema prisional após não retornar de uma saída temporária. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, reconduzido ao sistema prisional.