Mirante da Cidade é reaberto após obras no Parque da Fonte Grande em Vitória

Publicado em 04/03/2026 às 18h24
Do alto do Parque da Fonte Grande, os visitantes têm uma vista privilegiada de diferentes pontos da Grande Vitória
O Mirante da Cidade, um dos pontos panorâmicos mais conhecidos de Vitória, foi reaberto no Parque da Fonte Grande após passar por reforma, ampliação e reforço estrutural. O espaço estava interditado desde agosto do ano passado, após fortes chuvas comprometerem a estrutura, exigindo a reconstrução da área para garantir a segurança dos visitantes.

Com a intervenção, o mirante foi completamente revitalizado e voltou a receber o público com uma estrutura mais ampla e moderna. Antes da obra, o espaço tinha 65 m²; agora passou a contar com 135 m², praticamente dobrando a área. O local recebeu piso cimentício com acabamento amadeirado, 17 sapatas de fundação e guarda-corpo em aço inoxidável com corrimão, seguindo normas de acessibilidade.

Do alto do parque, visitantes têm vista privilegiada de diferentes pontos da Grande Vitória, como a região continental da Capital, a Pedra dos Dois Olhos, o Mestre Álvaro, na Serra, e áreas de Vila Velha. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Ramalho, a obra reforça a valorização do espaço natural. 

