Mirante da Cidade, no Parque da Fonte Grande, é fechado por risco estrutural

Espaço passa por obras de reforma e ampliação após laudo da Defesa Civil; previsão é de conclusão em até quatro meses

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:53

No Dia da Mata Atlântica - Prefeitura de Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande, entre eles, o Mirante do Sumaré e a Trilha da Pedra da Batata -
O Parque da Fonte Grande é um dos principais pontos turísticos e de lazer de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Mirante da Cidade, localizado no Parque da Fonte Grande, em Vitória, está interditado após a Defesa Civil emitir um laudo condenando a estrutura por questões de segurança. A avaria foi causada pelas fortes chuvas do ano passado. Por esse motivo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente determinou a interdição e, agora, estão sendo realizadas as obras de recuperação e ampliação no espaço.

Segundo a secretaria, os serviços são executados por meio do contrato de manutenção dos parques e visam modernizar o deck, deixando-o mais seguro e atrativo para os visitantes. A previsão é de que as obras sejam concluídas em até quatro meses.

O parque permanece aberto para visitação, com todos os outros mirantes funcionando normalmente. A reportagem questionou a Prefeitura sobre a data em que a intervenção foi iniciada, mas não houve retorno até a publicação. 

