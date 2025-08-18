Mirante da Cidade, no Parque da Fonte Grande, é fechado por risco estrutural

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:53
O Mirante da Cidade, localizado no Parque da Fonte Grande, em Vitória, está interditado após a Defesa Civil emitir um laudo condenando a estrutura por questões de segurança. A avaria foi causada pelas fortes chuvas do ano passado. Por esse motivo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente determinou a interdição e, agora, estão sendo realizadas as obras de recuperação e ampliação no espaço.
Segundo a secretaria, os serviços são executados por meio do contrato de manutenção dos parques e visam modernizar o deck, deixando-o mais seguro e atrativo para os visitantes. A previsão é de que as obras sejam concluídas em até quatro meses.
O parque permanece aberto para visitação, com todos os outros mirantes funcionando normalmente. A reportagem questionou a Prefeitura sobre a data em que a intervenção foi iniciada, mas não houve retorno até a publicação.
