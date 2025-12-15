Guaçuí foi a cidade onde mais choveu em 24 horas no ES
O município de Guaçuí, na Região do Caparaó, foi onde mais choveu em um período de 24 horas no Espírito Santo, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h desta segunda-feira (15). Os 79.55 milímetros de chuva causaram alagamentos no bairro Santa Cecília (veja acima) e danificaram calçadas no Centro. Conforme a Defesa Civil Estadual, no bairro São Miguel, mais precisamente no Beco dos Aflitos, houve o desabamento do muro de uma residência que colocou o imóvel em risco na tarde de domingo (14).
Na Rua José Alexandre (rua da Delegacia), uma residência foi alagada por conta do grande volume de água acumulada no local. A situação comprometeu a estrutura do imóvel, que também apresenta risco de queda, segundo a Defesa Civil Estadual. Um prédio onde moram sete pessoas foi interditado pela Defesa Civil Municipal.
Marechal Floriano ficou em segundo lugar da lista dos municípios com maior acumulado em 24h, com 59.2 mm, seguido de Castelo, com 51.94 mm, e Domingos Martins, com 41.3 mm.