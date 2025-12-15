Guaçuí foi a cidade onde mais choveu em 24 horas no ES

O município de Guaçuí, na Região do Caparaó, foi onde mais choveu em um período de 24 horas no Espírito Santo, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h desta segunda-feira (15). Os 79.55 milímetros de chuva causaram alagamentos no bairro Santa Cecília (veja acima) e danificaram calçadas no Centro. Conforme a Defesa Civil Estadual, no bairro São Miguel, mais precisamente no Beco dos Aflitos, houve o desabamento do muro de uma residência que colocou o imóvel em risco na tarde de domingo (14).