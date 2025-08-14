Para toda família

Kartódromo recebe competição e feira adoção de pets em Vitória

Nas pistas,a FDK Racing Cup reúne 90 pilotos, fora do grid evento conta com serviços veterinários e outras atrações em Jardim Camburi, no próximo final de semana

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:35

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, será palco da FDK Racing Cup 2025 Crédito: FDK Racing Cup

O ronco dos motores vai dividir espaço com latidos e miados no Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, no próximo fim de semana. O espaço, conhecido pelas competições de kart, será palco de um evento que mistura esporte, ação social, gastronomia e atrações infantis.

Na pista principal, a atração é a segunda etapa do FDK Racing Cup, competição que reúne quase 90 pilotos, incluindo competidores de outros estados e até um participante vindo da Inglaterra. As corridas classificatórias começam no sábado e as finais, no domingo, terão transmissão ao vivo pelo YouTube.

Porém, a programação vai além da disputa na pista. No sábado (16), quem passar por lá poderá conhecer mais de 60 cães e gatos que aguardam por um novo lar. A feira de adoção será organizada pelo Albergue Espaço Esperança, que também levará ao local o “Pet Móvel” para oferecer consultas veterinárias gratuitas, vacinação antirrábica e cadastro para castração.

Para quem adotar, o processo será feito na hora, com orientação sobre cuidados e exigência de documentação simples: documento de identidade e comprovante de residência. “É uma oportunidade de unir a paixão pelo automobilismo a uma causa que transforma vidas tanto de pessoas quanto de animais”, afirma Renato Pereira, presidente da Associação Fãs de Kart.

O clima de festa também será reforçado por uma praça de alimentação, que vai de churrasquinho a sorvete, com direito a uma versão especial para pets. Para as crianças, haverá karts drifts infantis, conduzidos com segurança por monitores, para que os pequenos sintam a emoção da pilotagem.

A organização espera receber famílias inteiras ao longo dos dois dias. A entrada é gratuita e o evento conta com estrutura de banheiros, área infantil e varanda panorâmica para assistir às provas.

