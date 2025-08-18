Home
Visitamos o casarão centenário que está à venda em Vila Velha

Localizado na Prainha, construção pertenceu a conhecido médico ortopedista e também foi residência de um ex-prefeito da cidade

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:59

Construção com mais de 100 anos tem vista privilegiada para o Convento da Penha

A venda de um casarão centenário no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, tem chamado a atenção. Afinal, a quem pertenceu a construção que conta com vista privilegiada para o Convento da Penha e que está sendo negociada por R$ 6,5 milhões? Para desvendar essas e outras curiosidades, a reportagem de A Gazeta foi até o local conhecer os detalhes. Assista ao vídeo acima.

Localizado na Prainha, construção pertenceu a conhecido médico ortopedista e também foi residência de um ex-prefeito da cidade

O casarão está localizado sobre uma rocha logo na entrada da Marinha do Brasil. São cinco quartos, quatro banheiros, jardim, sacada e terraço com deck. Há ainda uma biblioteca, closet, área de serviço, cozinha e sala com mobiliário da época. A construção é bem iluminada e pelas janelas também é possível ver a Prainha e a Terceira Ponte.

Segundo a corretora de imóveis Lorrane Martins, o casarão pertence à família do médico ortopedista Alzir Bernadino Alves, que mudou para o local com a esposa depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Em 2001, um projeto de lei deu o nome do médico ao Hospital Geral e Infantil de Vila Velha. Outra personalidade que chegou a residir no espaço foi o ex-prefeito de Vila Velha Godofredo Schneider.

Quem adquirir o imóvel pode usar a área externa e realizar reformas, mas se demolir a construção, não será mais possível erguer outra nas mesmas dimensões, devido às regras atuais que limitam a altura a partir do nível da rua.

Por dentro do casarão histórico à venda na Prainha, em Vila Velha

Casarão centenário está à venda em Vila Velha por R$ 6,5 milhões por Fernando Madeira

