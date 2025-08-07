Home
Farmácia Popular: como saber se estão pegando remédios em seu nome

Polícia Federal descobriu que criminosos estão usando CPFs sem autorização para fraudar recursos do Programa Farmácia Popular

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:07

Polícia Federal descobriu que criminosos estão usando dados não autorizados para fraudarem recursos do Programa Farmácia Popular no Espírito Santo

A operação realizada pela Polícia Federal na quarta-feira (6) para combater fraudes no Programa Farmácia Popular, no Espírito Santo, levantou o alerta sobre o uso de dados pessoais por parte de criminosos para fraudar recursos do governo federal. Quer saber se o seu nome e o seu CPF estão sendo utilizados sem a sua autorização? Assista ao vídeo acima. 

No Farmácia Popular, os beneficiários conseguem obter medicamentos a custos reduzidos e até de graça. Desta forma, as redes cadastradas no programa precisam enviar as informações dos pacientes e dos produtos vendidos ao governo federal para serem ressarcidas. As receitas com os dados do beneficiário e dos médicos são obrigatórias.

Ocorre que, em ao menos seis farmácias da Serra e de Vila Velha, os donos enviavam dados dos próprios familiares, de moradores de outros Estados e de pessoas que até haviam falecido. Assim, recebiam os valores da União mesmo não tendo efetuado as vendas de medicamentos a custos mais baixos.

A Polícia Federal, inclusive, já investiga o possível vazamento de receituários médicos de hospitais do Espírito Santo.

