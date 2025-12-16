8,5 km de extensão

Contorno de Jacaraípe é inaugurado na Serra; veja fotos

Condutores ganham nova opção de tráfego, além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico e Das Laranjeiras, para ir de Jacaraípe até Nova Almeida

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:53

Obra viária aguardada no município da Serra, o Contorno de Jacaraípe foi inaugurado no último sábado (13). A via, que oficialmente leva o nome de ‘Contorno Augusto Casagrande’, em homenagem ao pai do governador Renato Casagrande, tem 8,5 quilômetros de extensão, indo do cruzamento das Avenidas Lagoa Juara e Minas Gerais, em Jacaraípe, até o começo da ES 264, conhecida como estrada de Putiri, já em Nova Almeida.

Com o funcionamento da nova rodovia, condutores da região terão uma nova opção de tráfego além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico, Das Laranjeiras e de São Francisco para ir em direção à Região Norte do Estado e à BR 101.

A rodovia opera com duas pistas de rolamento com largura de 10,5 metros, sendo três faixas de circulação em cada sentido. Tem calçada com largura de 2 metros em ambos os lados, ciclovia com largura de 2,5 metros por toda a extensão e viadutos que somam 750 metros sobre áreas alagadiças.

A infraestrutura inclui ainda um canteiro central com oito metros de largura, preparado para futuras ampliações. Também foram implantadas duas interseções viárias: uma na Avenida Minas Gerais, com rótula alongada, e outra na ES-264, com rótula vazada.

Contorno de Jacaraípe foi inaugurado no último sábado (13) Crédito: Divulgação/Governo do ES

De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a expectativa é que cinco mil veículos trafeguem por dia no contorno, com uma velocidade média estimada em 80 km/h.

Segundo o governo do Estado, a obra teve investimento total de R$ 228 milhões, desde a fase de projeto até a conclusão.

A expectativa é que, futuramente, seja elaborado projeto para uma segunda etapa da infraestrutura, ligando Nova Almeida a Aracruz. De acordo com informações da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a próxima fase deve contemplar a obra de uma nova ponte em Nova Almeida e o Contorno de Praia Grande, visando à conexão com a região portuária de Aracruz.

Contorno de Jacaraípe foi inaugurado no último sábado (13) Crédito: Divulgação/Governo do ES

Com informações de João Barbosa, de A Gazeta

