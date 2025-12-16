Aquaviário do ES vai funcionar até as 22h durante a semana até 4 de janeiro
Quem estava esperando para fazer um passeio de Aquaviário à noite, chegou o momento. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou a ampliação da programação especial da linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa / Prainha) durante dias úteis. As viagens extras começaram na segunda-feira (15) e vão até 4 de janeiro de 2026. A linha vai funcionar com horário estendido até as 22h.
Essa programação especial, com horários a mais à noite, já estava em operação aos finais de semana. Segundo o Governo do Estado, os horários adicionais visam promover mais opções de deslocamento aos usuários neste período do ano e também facilitar a visitação das vilas natalinas de Vitória e Vila Velha. Veja, abaixo, os horários:
Praça do Papa
- 06:45
- 07:10
- 07:30
- 07:50
- 08:10
- 08:40
- 09:00
- 09:20
- 09:40
- 10:30
- 11:10
- 12:00
- 12:45
- 13:35
- 14:20
- 15:10
- 15:55
- 16:25
- 16:45
- 17:10
- 17:30
- 18:00
- 18:20
- 18:45
- 19:05
- 19:25
- 19:45
- 20:05
- 20:25
- 20:45
- 21:05
- 21:30
- 22:00
Prainha
- 06:25
- 06:45
- 07:10
- 07:30
- 07:50
- 08:10
- 08:40
- 09:00
- 09:20
- 09:40
- 10:10
- 10:50
- 11:40
- 12:25
- 13:15
- 14:00
- 14:50
- 15:35
- 15:55
- 16:25
- 16:45
- 17:10
- 17:30
- 18:00
- 18:20
- 18:45
- 19:05
- 19:25
- 19:45
- 20:05
- 20:25
- 20:45
- 21:05
- 21:30
- 22:00