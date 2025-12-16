Aquaviário do ES vai funcionar até as 22h durante a semana até 4 de janeiro

Quem estava esperando para fazer um passeio de Aquaviário à noite, chegou o momento. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou a ampliação da programação especial da linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa / Prainha) durante dias úteis. As viagens extras começaram na segunda-feira (15) e vão até 4 de janeiro de 2026. A linha vai funcionar com horário estendido até as 22h.