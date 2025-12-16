A Gazeta - Agora

Aquaviário do ES vai funcionar até as 22h durante a semana até 4 de janeiro

Publicado em 16/12/2025 às 07h06
Novo Aquaviário
Barca do Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros

Quem estava esperando para fazer um passeio de Aquaviário à noite, chegou o momento. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou a ampliação da programação especial da linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa / Prainha) durante dias úteis. As viagens extras começaram na segunda-feira (15) e vão até 4 de janeiro de 2026. A linha vai funcionar com horário estendido até as 22h.

Essa programação especial, com horários a mais à noite, já estava em operação aos finais de semana. Segundo o Governo do Estado, os horários adicionais visam promover mais opções de deslocamento aos usuários neste período do ano e também facilitar a visitação das vilas natalinas de Vitória e Vila Velha. Veja, abaixo, os horários:

Praça do Papa

  • 06:45
  • 07:10
  • 07:30
  • 07:50
  • 08:10
  • 08:40
  • 09:00
  • 09:20
  • 09:40
  • 10:30
  • 11:10
  • 12:00
  • 12:45
  • 13:35
  • 14:20
  • 15:10
  • 15:55
  • 16:25
  • 16:45
  • 17:10
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:20
  • 18:45
  • 19:05
  • 19:25
  • 19:45
  • 20:05
  • 20:25
  • 20:45
  • 21:05
  • 21:30
  • 22:00

Prainha

  • 06:25
  • 06:45
  • 07:10
  • 07:30
  • 07:50
  • 08:10
  • 08:40
  • 09:00
  • 09:20
  • 09:40
  • 10:10
  • 10:50
  • 11:40
  • 12:25
  • 13:15
  • 14:00
  • 14:50
  • 15:35
  • 15:55
  • 16:25
  • 16:45
  • 17:10
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:20
  • 18:45
  • 19:05
  • 19:25
  • 19:45
  • 20:05
  • 20:25
  • 20:45
  • 21:05
  • 21:30
  • 22:00 
