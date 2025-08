Operação Revenant

PF faz operação contra fraudes no Farmácia Popular no ES

Investigações apontam que algumas farmácias da Grande Vitória recebiam recursos do programa, que não se convertiam em descontos aos beneficiários

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (6), a operação Revenant, para combate a fraudes praticadas no Programa Farmácia Popular, do governo federal, no Espírito Santo. O prejuízo causado aos cofres públicos ultrapassa os R$ 5,6 milhões, valor que foi bloqueado das contas dos investigados por determinação da Justiça Federal.>