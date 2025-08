De manutenção

Justiça manda Cesan suspender três contratos emergenciais no ES

A contratação da Sanit Engenharia foi questionada pela Tubonews, empresa que prestava serviço para a companhia de saneamento

A Justiça determinou que a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) suspenda, imediatamente, três contratos emergenciais formalizados com a Sanit Engenharia, no valor global de quase R$ 50 milhões, para a prestação de serviços de manutenção no Estado. A contratação foi questionada pela Tubonews Construção e Montagem LTDA, empresa que era responsável por desempenhar a atividade antes de ser substituída. >

Segundo os autos, a contratação emergencial foi firmada porque a Cesan considerou que os serviços prestados pela Tubonews não estariam atendendo ao padrão de qualidade previsto em contrato administrativo entre as partes. O juiz Ubirajara Paixão, entretanto, mencionou uma decisão do desembargador Robson Albanez, em outro processo envolvendo as duas empresas, em que ficou constatado que, ao contrário do alegado pela Cesan, o desempenho da Tubonews foi considerado satisfatório pela própria companhia de saneamento. >