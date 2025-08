Entenda a obra

Correção de buraco que sempre volta na Ponte da Passagem vai custar R$ 684 mil

Secretaria de Obras de Vitória verificou que será necessário substituir as juntas de dilatação da estrutura

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 10:01

A Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para corrigir as juntas de dilatação da Ponte Carlos Lindenberg, conhecida como Ponte da Passagem, que liga as avenidas Nossa Senhora da Penha e Fernando Ferrari. O valor do investimento é de R$ 684 mil, e o prazo de execução da obra é de 120 dias a partir da ordem de serviço, que deve ser assinada em 30 dias.>

Como o concreto e o aço sofrem expansão e contração devido às variações de temperatura ao longo do dia e das estações do ano, além do tráfego intenso de cargas na estrutura e eventuais movimentações sísmicas ou vibrações do solo, são as juntas de dilatação que evitam trincas, fissuras e falhas estruturais prematuras. >

O problema na Ponte da Passagem foi verificado pela Secretaria Municipal de Obras em dezembro de 2024. Ficou constatado haver uma falha nas juntas de dilatação da estrutura, gerando um buraco que volta com frequência na via, no sentido Serra. Isso leva os motoristas a terem que diminuir a velocidade na pista e, por conseguinte, aumenta o risco de acidentes, como já registrado por A Gazeta.>

A vencedora da licitação foi a empresa AMF Engenharia. A expectativa é que sejam substituídas as juntas de dilatação tanto do vão central como das cabeceiras. >

Ponte da Passagem foi inaugurada há mais de 15 anos

A Ponte Carlos Lindenberg — ou Ponte da Passagem — foi inaugurada em 29 de agosto de 2009. A atual estrutura, desenhada pelo engenheiro capixaba Karl Fritz Meyer, liga a parte continental de Vitória ao município da Serra. >

Na última medição de tráfego, realizada em 2012, foi registrado o fluxo de 75 mil veículos passando pelo acesso diariamente. >

São 55 m de altura, o que equivale a um prédio de dezoito andares, 270 m de extensão e 22,20 m de largura. Ao todo, são 32 cabos de aço, que sustentam dois tabuleiros suspensos a oito metros do espelho d'água.>

De acordo com a prefeitura, em média, juntas de dilatação modernas, feitas com materiais de alta qualidade, podem durar de 20 a 30 anos. Contudo, sua durabilidade pode ser reduzida em condições severas ou se a manutenção for negligenciada. No caso da Ponte da Passagem, essa substituição está correndo no prazo de quase 16 anos.>

