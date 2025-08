Entenda

Vídeo explica impactos do tarifaço no seu bolso e na economia do ES

Apesar da isenção dada pelos EUA a quase 700 itens, o Espírito Santo ainda se vê diante de desafios, uma vez que a sobretaxa de 50% foi mantida para alguns produtos

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 12:11

Segundo um estudo do Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), dos 694 produtos isentos, 74 estão na lista de exportações capixabas, o que representa 47,1% de todo o volume comercializado pelo Estado com os norte-americanos no último ano. >

A decisão do governo norte-americano impacta diretamente a economia capixaba, que tem nos Estados Unidos um importante parceiro comercial. O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, por exemplo, defendeu uma negociação bilateral para incluir o café na lista de exceções e propôs que o governo federal, por meio de ações diplomáticas, atue para reduzir o impacto sobre outros produtos, buscando novos mercados, além do norte-americano.>

