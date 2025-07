Tarifa de Trump

Quase metade das exportações do ES fica livre de tarifaço; confira tabela

Estudo elaborado pelo Observatório da Indústria aponta que 74 produtos enviados pelo Espírito Santo para os Estados Unidos entraram na lista de 694 isentos da tarifa de 50%

O documento isentou quase 700 produtos brasileiros das sobretaxas. Segundo estudo do Observatório Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em 2024, o Estado exportou 74 dos 694 produtos incluídos na lista de isentos do tarifaço norte-americano. Essas exceções representaram 47,1% do total comercializado com os EUA. As tarifas tiveram prazo de início estendido e agora passam a valer a partir de 6 de agosto.>