Tarifaço de 50%

Celulose, petróleo, aço ficam fora de taxação, mas Trump não poupa café, fruta e carne

Donald Trump impõe tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, mas isenta suco de laranja e aeronaves. Saiba quais produtos foram afetados e as justificativas dos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , assinou nesta quarta-feira, 30 de julho, um decreto que impõe novas e significativas tarifas sobre produtos brasileiros , elevando a taxação total para 50%. A medida, que já era aguardada, surpreende ao listar 694 exceções, como derivados de petróleo , aço , celulose, itens produzidos na economia do Espírito Santo . Esses, assim como suco de laranja e aeronaves, ficarão de fora do aumento. Por outro lado, produtos-chave, como o café capixaba , carne e frutas, não foram poupados e vão pagar o imposto que já existia, de 10%, mais 40% na tarifação.>

Produtos excluídos da tarifa elevada

Na ordem executiva, a Casa Branca informa: "Hoje, o presidente Donald J. Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos". >

A Ordem declara uma nova emergência nacional, "utilizando a autoridade do presidente sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977 (IEEPA) e estabelece uma tarifa adicional de 40% para lidar com as políticas e ações incomuns e extraordinárias do governo do Brasil que prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, a política externa dos EUA e a economia dos EUA".>