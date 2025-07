Mundo

Tarifaço ou tarifinho? Os produtos brasileiros que escaparam de taxas de Trump

Suco de laranja, aviões e petróleo, setores que estavam preocupados com as novas sobretaxa, aparecem na lista de produtos brasileiros que serão isentos

O que é o Círculo de Fogo do Pacífico e por que 90% dos terremotos do mundo ocorrem nessa área?

Lei Magnitsky: quem mais está com Moraes na lista de sanções dos EUA

Setores que estavam preocupados com a nova sobretaxa — como os de petróleo, laranja e aviões — aparecem na lista de produtos brasileiros que serão isentos.>

Carne, frutas e café não entraram na lista de exceções. Mas na terça-feira (29/7) o secretário de Comércio dos Estados Unidos abriu possibilidade de tarifa zero para produtos agrícolas que os americanos não cultivam — algo que seria aplicado a todos os parceiros comerciais, não apenas o Brasil.>

Howard Lutnick afirmou que o governo Trump considera aplicar tarifa zero para alimentos que não são produzidos no país, como café, manga, abacaxi e cacau.>

As novas tarifas entrarão em vigor em sete dias, a partir do dia 6 de agosto. Antes a previsão era que as novas taxas seriam implementadas já na sexta-feira (1º/8). >