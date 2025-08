Alternativas

Tarifaço: secretário de Agricultura do ES sugere enviar produtos a outros países

Enio Bergoli também defendeu que o governo federal continue dialogando em busca de redução tarifária para os produtos que não escaparam da taxação dos EUA

"Enquanto não ocorrer a negociação para reduzir a tarifa da pimenta, nós estamos propondo ações de diplomacia do governo federal, a quem cabe essa incumbência, junto, principalmente, à China, para que a nossa pimenta-do-reino chegue em igualdade de tarifa com o Vietnã, que tem tarifa mais baixa, e também que se reduza a tarifa que a gente paga atualmente para exportar a nossa pimenta para o México", declarou.>

No caso do pescado, o secretário avaliou que exportar para a Ásia seria inviável devido ao preço do frete e que a União Europeia impõe muitas restrições. Dessa forma, um caminho avaliado é enviar os produtos para o Reino Unido, que não faz mais parte do bloco desde o Brexit.>