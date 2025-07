Exclusões do tarifaço deram alívio, mas exportadores do ES têm outros problemas

Operação da Samarco no Porto de Ubu, em Anchieta, Sul do Espírito Santo. Crédito: Samarco/Jefferson Rocio

Em que pese o agronegócio ter ficado de fora das exclusões do tarifaço em cima das exportações brasileiras oficializado, nesta quarta-feira (30), pelo governo dos Estados Unidos, o saldo final da confusão para a economia do Espírito Santo pode ser resumido no famoso ditado popular: 'dos males, o menor'. Não é o ideal, mas bem melhor do que a tarifação geral de 50% que era aguardada, que tinha tudo para provocar uma quebradeira em vários segmentos muito importantes do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba.

O fato de celulose, aço, minério de ferro, petróleo e parte das exportações de rochas (os quartzitos) terem sido excluídos na undécima hora trouxe um enorme alívio. De acordo com a Findes, 72,6% das vendas capixabas para os EUA são feitas por estes setores. Tratam-se de companhias de grande porte, que empregam milhares de trabalhadores, que têm investimentos bilionários em vista e que contratam bilhões de reais em serviços todos os anos. A indústria metalmecânica do Espírito Santo, por exemplo, que tem mais de 1,5 mil empresas e emprega 30 mil diretamente e mais de 100 mil indiretamente, é grande fornecedora de todos esses conglomerados. A participação, direta e indireta, dessa turma no PIB do Estado é enorme.

Por tudo isso, apesar do alívio, vale a pena observar algumas questões que vão além do tarifaço de Donald Trump. Todas elas foram levadas pelo setor produtivo ao governo do Estado na reunião do comitê de crise presidido pelo vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

"O alívio é enorme, afinal, o impacto seria significativo, mas seguimos preocupados, afinal, não sabemos se o que está valendo continuará valendo. Por isso, é muito importante olharmos para outras questões, algumas antigas, para aumentarmos a nossa competitividade. Precisamos conversar, por exemplo, sobre o aumento do gás natural no Espírito Santo. Trata-se de um insumo básico para qualquer fábrica", disse André Brito, executivo de Relações Corporativas, Institucionais e Governamentais da Suzano.

Sérgio Mileipe, diretor de Operações da Samarco, foi pelo mesmo caminho. "Estamos em um ambiente de muita instabilidade, lá fora e aqui também, isso atrapalha as decisões. A Samarco está finalizando os estudos para um investimento que beira os R$ 4 bilhões nas duas usinas de pelotização mais antigas, mas tudo precisa de viabilidade. O preço do minério está em queda e o combustível que usamos, o gás natural, está ficando mais caro".

A indústria siderúrgica, que vive uma espécie de tempestade perfeita (foi excluída do último tarifaço de 50%, mas, desde junho, paga 50% em qualquer venda para os EUA, ou seja, poderia chegar ao 100%, o que inviabilizaria o negócio), levou uma lista maior de questões a serem tratadas. "O impacto das tarifas já em vigor na ArcelorMittal Brasil é de R$ 1,2 bilhão em 2025. Uma nova taxa de 50% seria inviável. Mas o problema do aço vai além, estamos vivendo, no mercado brasileiro, uma inundação de aço estrangeiro, principalmente de China e Egito. Produtos que chegam aqui abaixo do valor de mercado, ou seja, não se trata de uma competição. Países do mundo inteiro já entenderam isso e estão criando barreiras. O Brasil também tem, mas não está sendo eficaz. A importação de produtos de aço não para de crescer e isso está prejudicando muito a indústria nacional. Não estamos falando de algo saudável, se nada for feito, vai atrapalhar os investimentos do grupo no Brasil", afirmou Paulo Wanick, Diretor de Finanças da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.

A ArcelorMittal pretende investir R$ 12,5 bilhões no Brasil nos próximos anos. Grande parte disso, algo perto de R$ 4 bilhões, viria para a construção de um Laminador de Tiras a Frio e de uma linha de galvanizados em Tubarão. O projeto está de pé, mas a inundação de aço importado é um problema a ser solucionado.

Os executivos também pediram uma melhoria nos meios de restituição dos créditos de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Os grandes exportadores pagam o imposto ao longo da cadeia, mas não conseguem se creditar na hora da venda do produto final, já que as exportações são isentas de ICMS. Pelas contas da Secretaria de Estado da Fazenda, são cerca de R$ 3 bilhões em créditos de exportadores represados.

