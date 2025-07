Tarifaço de Trump

Como fica o tarifaço dos EUA para os principais produtos exportados pelo ES

Na lista de isenções da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros entraram alguns que estão entre os mais exportados pelo Estado para os Estados Unidos

Publicado em 30 de julho de 2025 às 20:57

Os Estados Unidos foram destino de 33,9% das exportações capixabas no primeiro semestre de 2025. Apesar da apreensão nos setores da economia capixaba, muitos que estão na lista dos principais produtos destinados ao mercado norte-americano acabaram na relação dos que ficaram isentos de taxa,>

Dos sete produtos mais exportados no ano passado, segundo dados do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), apenas um foi totalmente tarifado: o café. O setor de rochas ornamentais, segundo produto mais enviado, será afetado em parte, visto que na lista de isenção entrou apenas um mineral, o quartzito, segundo o Centrorochas. O produto representa metade do que é exportado no formato de chapas para os Estados Unidos.>

Produtos do aço, celulose, minério de ferro e ferro, que completam a lista, entraram na lista de isenção da ordem executiva publicada pelo presidente Donald Trump.>

>

Ficarão também fora do aumento produtos como suco de laranja e aeronaves. Por outro lado, produtos-chave – além do café capixaba –, como carne e frutas, não foram poupados e vão pagar o imposto que já existia, de 10%, mais 40% na tarifação. As novas tarifas valem a partir de 6 de agosto.>

A supertaxação de Trump é justificada como uma resposta a "políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Veja lista completa ao fim da matéria.>

Além do café e da carne, a lista de exceções não inclui produtos importantes como máquinas e equipamentos, que serão impactados pela nova alíquota.>

Na ordem executiva, a Casa Branca informa: "Hoje, o presidente Donald J. Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos".>

A Ordem declara uma nova emergência nacional, "utilizando a autoridade do presidente sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977 (IEEPA) e estabelece uma tarifa adicional de 40% para lidar com as políticas e ações incomuns e extraordinárias do governo do Brasil que prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, a política externa dos EUA e a economia dos EUA".>

