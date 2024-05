Buraco que sempre volta na Ponte da Passagem incomoda motoristas em Vitória

Segundo a Polícia Rodoviária Federal , das dez motos envolvidas no acidente, quatro acabaram completamente carbonizadas. As Além das vítimas que não resistiram, outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o mesmo hospital. Uma delas recebeu alta médica e a outra permanece internada, após passar por um procedimento cirúrgico.

Outras seis motos acabaram também colidindo com o caminhão e os condutores sofreram quedas. Eles receberem atendimento médico no local e foram liberados para seguirem viagem, mas dois deles foram levados por amigos para o HGL depois por conta de algum ferimento. Já o motorista do guincho não se feriu, apesar do veículo também ter pegado fogo. A reportagem não conseguiu localizá-lo.

Informações iniciais, segundo a PRF, apontam que o caminhão teria perdido o controle, invadido a contramão e colidido com as motos. Carlos Ferreira, o motociclista que recebeu alta, deu a mesma versão. “O caminhão perdeu o controle e invadiu a contramão. Ele atingiu as motos que estavam na frente, as que estavam atrás estavam atentas. Eu perdi a minha moto, tive perda total”, disse para a TV Gazeta.