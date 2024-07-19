Moradores de Terra Vermelha terão dia com serviços gratuitos no próximo sábado (27)

Os moradores de Terra Vermelha, em Vila Velha, contaram com atendimentos gratuitos em áreas como saúde e cidadania na manhã do próximo sábado (27) das 8h às 17h no Maanaim da Igreja Cristã Maranata. Os atendimentos serão feitos por meio de distribuição de senhas. A organização do evento informou que será entregue apenas apenas uma senha por pessoa a partir das 7h da manhã.
Entre os serviços ofertados estão atendimento jurídico em diversas áreas (consumidor, cível, criminal, trabalhista, previdenciário e outros), atendimento médico, vacinação, medição de glicose e aferição de pressão, bazar, orientações financeiras, emissão de carteira de identidade, corte de cabelo, atividades pedagógicas com crianças, dentre outros. Confira abaixo todos os serviços ofertados e a quantidade de senhas que serão distribuídas.
- ATENDIMENTO JURÍDICO - (100 Senhas);
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Livre demanda (Ônibus Rosa - Psicólogas e Advogadas);
- ATENDIMENTO MÉDICO - Pediatria: 80 senhas; Urologia: 40 senhas; Ginecologia: 20 senhas; Médico Geralista: 60 senhas; Oftalmologista: 20 senhas; Fonoaudiólogo: 20 senhas;
- VACINAS - Livre demanda (Vacinação de COVID 19 e Gripe e testagem rápida de IST) - Documentos necessários: carteira de vacina e documento com foto;
- GLICOSE E AFERIÇÃO DE PRESSÃO. (Será realizado na triagem do atendimento médico especializado e, caso haja necessidade, será medido a glicose e aferida a pressão;
- BAZAR - Doações de roupas e brinquedos;
- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - (40 senhas - Atendimento Comercial informações e simulações de financiamentos imobiliários e outros produtos e serviços - não vão atender PIS, nem Bolsa Família e benefícios);
- BANESTES - (40 Senhas - renegociação de dívidas);
- CARTEIRA DE IDENTIDADE - (100 senhas). Documentos obrigatórios: CPF. Certidão original ou cópia autenticada, conforme o estado civil atual. Comprovante de residência. Documentos Opcionais: PIS-PASEP/NIS, Cartão Nacional de Saúde. Título de Eleitor. Documento de Identidade Profissional. Carteira de Trabalho e Previdência Social. CNH. Certificado Militar. Tipo Sanguíneo e fator Rh: nesse caso, deverá ser apresentado o resultado do exame laboratorial com assinatura do profissional responsável ou carteirinha de doador de sangue. Atenção: não será emitida para menores de 12 anos;
- CESAN (40 senhas - Negociação de dívida - Emissão 2a via Requerimento de tarifa social e Alteração de titularidade de contas. Documentos necessários: Cópia da fatura do imóvel, Documento de identificação com foto e CPF do proprietário do imóvel;
- CORTE DE CABELO (60 senhas);
- INCLUSÃO DIGITAL (60 senhas - Carteira de Trabalho Digital, Redes Sociais, Acesso Cidadão, Gov.br, MeuSUS Digital, etc.);
- EDP (30 Senhas - atendimento a partir das 9h - serviços prestados: parcelamento, tarifa social, troca de titularidade, pedidos de religação, cadastro da tarifa social (clientes que possui cadastro único e número do MIS); somente Pessoa Física; Documentos necessários: RG, CPF e número de instalação. Atenção: leve sua lâmpada incandescente, florescente e PL e troque por lâmpadas de LED (No máximo de 10 lâmpadas por pessoa, limitando-se ao número de senhas de atendimento);
- PROCON MUNICIPAL (20 senhas - Serviços prestados: orientações ao consumidor e reclamações; Documentos necessários: CPF, RG e documentos pertinentes à reclamação: nota fiscal, ordem de serviço, contrato, boleto ou fatura). .
- SEBRAE (30 SENHAS - Atenderá MEIS e suas respectivas demandas. Documentos Necessários: RG, CPF, Título de Eleitor, Endereço com CEP, (Número do Recibo do IRPF se tiver), um E-mail e um telefone para receber o código do cadastro do site gov.br caso não tenha (para fazer o reconhecimento facial);
- SINE (20 senhas Serviços Prestados: solicitação e informação de seguro-desemprego e acesso a vagas de emprego. Documentos necessários: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Comprovante de Endereço e CPF (Comprovante de inscrição do CPF).
- GUARDA MUNICIPAL: Campanha educativa; Cadastramento de Estacionamento para vaga do Idoso; Pessoas com Deficiência e com dificuldade de locomoção; Documentos necessários: Formulário fornecido pela SEMDEST devidamente preenchido e assinado, também disponível no site da PMVV, Cópia simples da carteira de identidade ou outro documento oficial com foto, Cópia simples do comprovante de residência com data de emissão não superior a 03 (três) meses (conta de água, luz, telefone ou outro) em nome do requerente, laudo médico com indicação do CID (credencial para Deficiente) - No caso de deficiência temporária, laudo médico especificando o período de tratamento [essa credencial terá validade).
Moradores de Terra Vermelha terão dia com serviços gratuitos no próximo sábado (27)