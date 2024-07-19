Moradores de Terra Vermelha terão dia com serviços gratuitos no próximo sábado (27)

Os moradores de Terra Vermelha, em Vila Velha, contaram com atendimentos gratuitos em áreas como saúde e cidadania na manhã do próximo sábado (27) das 8h às 17h no Maanaim da Igreja Cristã Maranata. Os atendimentos serão feitos por meio de distribuição de senhas. A organização do evento informou que será entregue apenas apenas uma senha por pessoa a partir das 7h da manhã.