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Após suspense

Rigoni é mantido na presidência do União Brasil no ES

Neste sábado (13), presidente nacional do partido, Antônio Rueda, emitiu nota oficial em que também celebra a filiação de Marcelo Santos

Públicado em 

13 jul 2024 às 14:38
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Felipe Rigoni
O ex-deputado federal Felipe Rigoni Crédito: Alan Rones/Câmara dos Deputados
O secretário estadual de Meio Ambiente Felipe Rigoni segue como presidente do União Brasil no Espírito Santo. A posição dele estava sob ameaça após a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos. Neste sábado (13), contudo, o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, emitiu nota oficial em que diz ao povo que Rigoni fica no comando da legenda.
O próprio presidente estadual, na sexta-feira (12), havia garantido à coluna que a Executiva nacional não iria tirá-lo do posto, "nem se quisesse", pois o diretório do partido, no Espírito Santo, foi eleito e tem mandato até 2027. Fazer uma intervenção em um órgão definitivo não seria tarefa fácil.
Na nota deste sábado, Rueda afirmou que "sob a liderança de Felipe Rigoni, o União Brasil está se preparando para alcançar um expressivo número de prefeitos e vereadores nas eleições municipais de outubro deste ano".
Quanto a Marcelo Santos, o texto diz que "a experiência e a liderança" do deputado estadual "serão fundamentais para impulsionar o partido a novos patamares de sucesso e representatividade".
Na última quarta-feira (10), Rigoni e Marcelo estiveram em Brasília e conversaram com Rueda e ACM Neto, outro cacique do União.
A expectativa nos bastidores, embora o secretário de Meio Ambiente negasse, era que Marcelo o substituísse e que Rigoni figurasse como vice-presidente estadual.
Marcelo Santos nunca verbalizou, publicamente, essa tentativa de tomada do poder, mas admitiu ter interesse em presidir o partido.
O presidente da Assembleia tem planos para as eleições de 2026 e já se articula por meio de outros partidos, como o PRD e o Solidariedade, ainda que indiretamente, ao emplacar aliados nas presidências estaduais dessas siglas.
É preciso esperar o resultado das eleições de 2024 para saber se, num futuro próximo, Marcelo vai poder chamar o União de seu, oficialmente.
O presidente da Assembleia não concedeu entrevista à coluna, mas, neste sábado, compartilhou, no WhatsApp, publicação do União Brasil no Instagram, em que o partido celebra a chegada dele. "Estou comprometido em trabalhar incansavelmente para fortalecer o União Brasil no Espírito Santo e em todo o país", escreveu Marcelo. 

A nota oficial de Antônio Rueda:

A Direção Nacional d o União Brasil celebra o grande momento vivido pelo partido no Espírito Santo. A chegada do presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Marcelo Santos, reforça e amplia a articulação política no estado, consolidando ainda mais a nossa presença e influência na região. 

Sob a liderança de Felipe Rigoni, o União Brasil está se preparando para alcançar um expressivo número de prefeitos e vereadores nas eleições municipais de outubro deste ano. Este movimento estratégico visa fortalecer a s bases do partido e garantir uma gestão pública eficiente e comprometida com os interesses da população capixaba. 

Estamos confiantes de que, com a chegada de Marcelo Santos, o União Brasil continuará a crescer e a se consolidar como força política relevante, capaz de promover mudanças positivas e duradouras para a sociedade. A experiência e a liderança de Marcelo Santos serão fundamentais para impulsionar o partido a novos patamares de sucesso e representatividade. 

A Direção Nacional também está desenvolvendo uma série de ações nos estados, com especial atenção ao Espírito Santo, para garantir resultados significativos não apenas nas eleições de 2024, como também no pleito de 2026. 

Este planejamento de longo prazo reflete o compromisso do União Brasil com a construção de um futuro político sólido e promissor para o país.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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