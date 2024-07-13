Rigoni é mantido na presidência do União Brasil no ES

A Direção Nacional d o União Brasil celebra o grande momento vivido pelo partido no Espírito Santo. A chegada do presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Marcelo Santos, reforça e amplia a articulação política no estado, consolidando ainda mais a nossa presença e influência na região.

Sob a liderança de Felipe Rigoni, o União Brasil está se preparando para alcançar um expressivo número de prefeitos e vereadores nas eleições municipais de outubro deste ano. Este movimento estratégico visa fortalecer a s bases do partido e garantir uma gestão pública eficiente e comprometida com os interesses da população capixaba.

Estamos confiantes de que, com a chegada de Marcelo Santos, o União Brasil continuará a crescer e a se consolidar como força política relevante, capaz de promover mudanças positivas e duradouras para a sociedade. A experiência e a liderança de Marcelo Santos serão fundamentais para impulsionar o partido a novos patamares de sucesso e representatividade.

A Direção Nacional também está desenvolvendo uma série de ações nos estados, com especial atenção ao Espírito Santo, para garantir resultados significativos não apenas nas eleições de 2024, como também no pleito de 2026.

Este planejamento de longo prazo reflete o compromisso do União Brasil com a construção de um futuro político sólido e promissor para o país.