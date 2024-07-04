Marcelo Santos quer conversar com Rigoni sobre interesse de presidir o União

Marcelo Santos disse ter sido convidado por liderança nacional para se filiar ao União Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Na entrevista, o parlamentar reforçou seu interesse em presidir a legenda, atualmente comandada em âmbito estadual pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni . Ele também explicou os motivos pelos quais sua filiação ao União aconteceu à revelia de Rigoni, com quem disse que conversará nos próximos dias.

"Não conversei aqui, internamente, porque o meu convite já havia sido feito lá atrás. E, lá atrás, quando foi feito (o convite), procurei o secretário Rigoni para perguntar para ele se teria problema da minha chegada ao União. Ele disse que não teria problema e que a gente voltaria a dialogar, mas depois não falamos mais. Então, minha decisão foi tomada a partir de um convite do líder maior do partido. Ainda vou conversar com o Rigoni. Não conversei ainda porque o convite foi feito pelo próprio Rueda", afirma.

Ainda de acordo com Marcelo, com a posse do novo presidente nacional, no início do mês passado, o União estaria, segundo ele, promovendo ajustes para atender as metas que o partido tem traçado para os próximos anos. "A nova direção nacional atual tem uma visão diferente um bocado da outra direção e tem metas a alcançar no Brasil, principalmente no que se refere ao modelo de atuação da nacional com os Estados", frisa o deputado.

Sobre assumir a presidência do União no Espírito Santo, o presidente do Legislativo estadual voltou a afirmar que tem interesse em liderar a sigla no Estado. "Tenho o interesse em presidir o União. Vou conversar com Rigoni, com as forças políticas e com a nacional para que a gente possa estabelecer uma ação em que todo mundo possa se sentir partícipe, inclusive eu", adianta.