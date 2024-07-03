Presidente da Assembleia do ES confirma filiação ao União Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos, oficializou, na tarde desta quarta-feira (3), sua filiação ao União Brasil, após ter anunciado saída do Podemos, partido pelo qual foi eleito para seu sexto mandato consecutivo no pleito de 2022. A confirmação ocorreu por meio de publicação nas redes sociais do parlamentar.
A filiação de Marcelo ao União ocorre em meio a especulações de que ele estaria interessado em presidir a legenda em âmbito estadual. Porém, o partido já tem um presidente eleito com mandato válido até 2027. O comando da sigla em território capixaba está a cargo do secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta no último dia 21, Marcelo admitiu à reportagem ter recebido do presidente nacional do União, Antônio Rueda, convite para fazer parte da legenda. Na mesma ocasião, parlamentar também confirmou interesse em presidir a sigla, caso, segundo ele, fosse lhe dada essa oportunidade.
Já Rigoni, em evento partidário realizado no último sábado (29), em Vitória, reforçou o discurso de que seguirá como presidente do União até a conclusão de seu mandato à frente da Executiva estadual da legenda. "Sou o presidente do União no Espírito Santo e o resto é conversa", afirmou o secretário ao discursar para apoiadores e correligionários.