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Eleições 2024

Meneguelli decide em 10 dias se vai disputar Prefeitura de Colatina

O deputado estadual e ex-prefeito do município está analisando o cenário para definir uma eventual candidatura para voltar a administrar a cidade
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 jul 2024 às 19:07

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 19:07

Meneguelli:
Sérgio Meneguelli tem dúvidas se deve ou não concorrer nas eleições deste ano Crédito: Divulgação
O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) pode mexer com o tabuleiro político na disputa à Prefeitura de Colatina nas Eleições 2024. Até o momento, ele figurava apenas como um provável apoio à pré-candidatura do ex-deputado Renzo Vasconcelos (PSD). Mas, agora, não descarta a possibilidade de ele mesmo concorrer e voltar a administrar o município, do qual foi prefeito no período de 2017 a 2020. A decisão vai sair em até 10 dias. 
Meneguelli se declara contrário à reeleição e, embora não tenha disputado sua manutenção no cargo no pleito de 2020, encara uma eventual tentativa neste ano como um dilema: fugir às próprias convicções ou atender a uma manifestação da população de Colatina, que, segundo ele, tem sido favorável a seu nome nas urnas em outubro. 
Outro aspecto que leva em consideração é a votação que teve fora de Colatina para deputado estadual. "Hoje, eu diria que posso ser candidato, ou não ser. Mas, qualquer que seja a decisão, tenho certeza que vou deixar muita gente feliz e, infelizmente, também vou decepcionar muitas pessoas", analisa. 

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Dizendo-se discípulo de Paulo Hartung (sem partido), Meneguelli atribui ao ex-governador do Espírito Santo um conselho: "A gente acelera, mas toma a decisão na reta final, que é onde está a linha de chegada." O deputado acrescenta que de nada serve se antecipar, observando que muitos se lançam candidatos e "morrem na praia" ou retiram o nome da disputa. 
Apesar de ter tempo para registrar candidatura até 15 de agosto, conforme previsto no calendário eleitoral, Meneguelli afirma que deve se manifestar, em uma live nas redes sociais, em até 10 dias para permitir que o partido possa se organizar para as eleições. 
Inclusive, segundo Renzo Vasconcelos, o Republicanos já compõe a base de apoio de sua pré-candidatura pelo PSD. Questionado sobre o assunto, Meneguelli afirma que tem uma boa relação com o ex-deputado e com o pai dele, Pergentino Junior, que é presidente do diretório do Republicanos em Colatina. Porém, não esclarece se o partido lhe daria, de fato, a oportunidade de concorrer. 
Pergentino e o presidente estadual do Republicanos, o ex-deputado Erick Musso, foram procurados para comentar o cenário que se desenha em Colatina, mas não retornaram o contato feito por telefone e mensagem até a publicação desta matéria. 
No município, também estão na corrida eleitoral Luciano Merlo (PL) e Vinicius Bragatto (Novo). O ex-vereador Genivaldo Lievore (PT) desistiu de lançar a candidatura para apoiar a busca pela reeleição de Guerino Balestrassi (MDB). 
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