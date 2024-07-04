Um novo deputado vai chegar à Assembleia do ES

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, localizada na Enseada do Suá, é formada por 30 deputados Crédito: Carlos Alberto Silva

Trata-se de Julio Mendel, o Julinho da Fetaes, suplente do Partido dos Trabalhadores na Casa. Em 2022, ele disputou o cargo de deputado estadual e recebeu 11.507 votos. Coser foi a escolha de 58.279 eleitores, o terceiro deputado estadual mais votado naquele ano.

Mendel é presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Espírito Santo (Fetaes).

O suplente vai exercer o mandato a partir da próxima segunda-feira (8) e apenas durante o período de licença de Coser, ou seja, 120 dias. O deputado titular da cadeira não vai receber salário durante esse período.

A remuneração, de R$ 33.006,39 brutos, e o auxílio-alimentação, de R$ 1.829,79 mensais, vão para Mendel.

Se Coser for eleito prefeito de Vitória, ele teria que abrir mão do mandato na Assembleia. Aí Julinho da Fetaes ficaria com a cadeira até 31 de janeiro de 2027.