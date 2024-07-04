Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suplente

Um novo deputado vai chegar à Assembleia do ES

O deputado estadual João Coser (PT) pediu licença do mandato para se dedicar à disputa pela Prefeitura de Vitória. Suplente vai assumir

Públicado em 

04 jul 2024 às 12:13
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

ALES
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, localizada na Enseada do Suá, é formada por 30 deputados Crédito: Carlos Alberto Silva
Com a saída do deputado estadual João Coser (PT), que vai se licenciar do mandato por 120 dias para se dedicar à disputa pela Prefeitura de Vitória, um novo parlamentar vai chegar à Assembleia Legislativa.
Trata-se de Julio Mendel, o Julinho da Fetaes, suplente do Partido dos Trabalhadores na Casa. Em 2022, ele disputou o cargo de deputado estadual e recebeu 11.507 votos. Coser foi a escolha de 58.279 eleitores, o terceiro deputado estadual mais votado naquele ano.
Mendel é presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Espírito Santo (Fetaes).
O suplente vai exercer o mandato a partir da próxima segunda-feira (8) e apenas durante o período de licença de Coser, ou seja, 120 dias. O deputado titular da cadeira não vai receber salário durante esse período.
A remuneração, de R$ 33.006,39 brutos, e o auxílio-alimentação, de R$ 1.829,79 mensais, vão para Mendel.
Se Coser for eleito prefeito de Vitória, ele teria que abrir mão do mandato na Assembleia. Aí Julinho da Fetaes ficaria com a cadeira até 31 de janeiro de 2027.
Se o ex-prefeito petista não sair vencedor das urnas em outubro, basta retornar às atividades parlamentares. 

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

O "Dia D" de Casagrande e Arnaldinho Borgo em Vila Velha

"Blefe" e "artimanha": Muribeca rechaça sair do jogo na Serra

Gilvan da Federal X Marcos do Val: do ringue às urnas

"Esperamos que o governador se posicione em Vitória", afirma presidente do PT-ES

Vidigal: "Não tem a mínima chance de eu ser candidato"

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES PT João Coser Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados