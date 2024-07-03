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CasaDinho

O "Dia D" de Casagrande e Arnaldinho Borgo em Vila Velha

Governador participou de três anúncios na cidade canela-verde em pouco mais de 12 horas. Ele apoia a reeleição do prefeito e as movimentações despertam críticas de adversários

Públicado em 

03 jul 2024 às 02:50
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo, ao centro da foto
Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo, ao centro da foto, no Morro do Moreno Crédito: Letícia Gonçalves
Às 5h30 da manhã de terça-feira (2), o governador Renato Casagrande (PSB) já estava ao lado do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). Ao nascer do sol, eles assinaram a autorização para a publicação do edital para a contratação da empresa que vai fazer o projeto de infraestrutura do Monumento Natural Morro do Moreno.
À tarde, governador e prefeito apresentaram o Projeto Orla, obra a ser realizada em Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta e Interlagos.
Já à noite, os dois estavam juntos novamente, na Praia da Costa, desta vez para apresentar o plano de cobrir o Canal da Costa e construir um parque linear.
No evento da madrugada, o próprio o governador classificou, ao discursar, que a terça-feira seria o "Dia D de Vila Velha".
Arnaldinho é pré-candidato à reeleição e conta com o apoio declarado de Casagrande. Investimentos do governo estadual na cidade, na gestão do atual prefeito, não são novidade, mas o ritmo dos anúncios aumentou.
Aliás, a partir da próxima sexta-feira (5), pré-candidatos aos cargos e prefeito e vice-prefeito não podem participar de inaugurações, por determinação da legislação eleitoral. Isso explica a correria. As assinaturas de autorizações, editais e ordens de serviço não são, a rigor, inaugurações, mas é melhor evitar qualquer conflito com a lei.
Nas primeiras horas da manhã, no Morro do Moreno, a coluna questionou o governador se os investimentos estaduais em território canela-verde teriam como objetivo, ou consequência, ajudar na reeleição de Arnaldinho.
"Não é um esforço para isso. Estamos fazendo, desde 2019, muitos investimentos nos municípios. Vila Velha está recebendo o maior volume de investimentos da sua história. Mas há investimentos em outras cidades também. Agora mesmo vou a Aracruz, fazer um investimento bilionário lá", contemporizou o governador.
"É lógico que todo investimento na cidade ajuda quem está governando a cidade, mas eu não pergunto ao prefeito se ele é do partido A, B ou C. Eu vou fazendo os investimentos. Obviamente, quem está administrando o município num momento como esse acaba se beneficiando", admitiu Casagrande.
"Estamos fazendo uma revolução em Vila Velha, junto com o prefeito Arnaldinho"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
A obra de tamponamento e de construção do parque linear do Canal da Costa, por exemplo, vai custar R$ 29 milhões, tudo recurso estadual. "A prefeitura que fez o projeto, o convênio é com o governo do estado e a área é da prefeitura", ressaltou Arnaldinho.
A parceria CasaDinho (sim, juntei os nomes de Casagrande e Arnaldinho) desperta críticas de adversários do prefeito.
Petistas, que têm o ex-vereador João Batista Gagno Intra, o Babá, como pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha, questionam a "paternidade" das entregas feitas na cidade, dão os créditos ao governo estadual, do qual o Partido dos Trabalhadores participa.
Mas as declarações mais mordazes partem do Coronel Ramalho (PL), também pré-candidato a prefeito.
"O vice na chapa do Arnaldinho vai ser definido pelo Palácio Anchieta. Ou seja, Vila Velha vai continuar sendo governada pela esquerda, o PSB (sigla de Casagrande) é esquerda, não tem como negar isso", afirmou o militar da reserva da PM à coluna.
Ramalho foi secretário de Segurança Pública no governo Casagrande até janeiro de 2024, mas argumentou que atuou como técnico, sem alinhamento ideológico.

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O ex-secretário municipal Carlos Aurélio Linhalis, do PSB, é um dos nomes na mesa para ocupar a vice de Arnaldinho. Outro é o presidente da Câmara Municipal, Bruno Lorenzutti, do MDB, partido do vice-governador Ricardo Ferraço. Lorenzutti está mais perto de ficar com a vaga.
Casagrande já disse que não vai exigir que o prefeito escolha um membro do PSB: "Ninguém pode impor um vice a um candidato".
Cael e Lorenzutti estavam presentes no evento matinal de terça-feira, assim como uma série de apoiadores do governador e do prefeito, vários deles servidores comissionados.
Lá, o chefe do Executivo municipal foi chamado de "o queridinho de Vila Velha" pelo mestre de cerimônias. Não houve pedido de voto nem menção expressa às eleições de 2024.
À noite, na última solenidade do "Dia D", Arnaldinho, em conversa com a coluna, rebateu algumas das críticas dos adversários: "O choro é livre".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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Prefeitura de Vila Velha Renato Casagrande Vila Velha Arnaldinho Borgo Alexandre Ramalho Eleições 2024
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