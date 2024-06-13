Curtas políticas: Casagrande diz que PSB não vai exigir vice de Arnaldinho

O governador Renato Casagrande e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), já conta com o apoio declarado do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pela reeleição.

Mas a saída do então secretário municipal de Planejamento, Carlos Aurélio Linhalis, o Cael, da gestão levantou dúvidas. A exoneração ocorreu dentro do prazo de desincompatibilização para quem pretende se candidatar em 2024.

Cael é filiado ao PSB e pai do deputado federal Victor Linhalis (Podemos). O parlamentar foi vice-prefeito de Vila Velha, o número dois de Arnaldinho, até 2022.

Poderia o PSB, em troca do apoio à reeleição do prefeito, exigir que Cael e não Lorenzutti seja o escolhido como vice na chapa?

Casagrande, o principal nome do partido no Espírito Santo, respondeu à coluna, categoricamente, que não.

"É o conjunto dos partidos que escolhe o vice e a palavra final é do candidato a prefeito. Ninguém pode impor um vice a um candidato a prefeito e o PSB não vai impor nada", afirmou o governador.

UNIÃO X UNIÃO

Há uma certa expectativa no ar para saber se vai ou não haver imposição no União Brasil do Espírito Santo.

A sigla é presidida pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, mas o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que está de saída do Podemos, pode tomar a legenda para si.

Isso se a direção nacional do partido impuser esses termos, por meio de uma intervenção.

Na terça-feira (11), Rigoni e Marcelo compareceram à posse do novo presidente nacional do União, Antônio de Rueda, em Brasília.

O União é aliado de Casagrande. Para o governador, seria melhor que o partido permanecesse com Rigoni.

Marcelo Santos também é próximo ao Palácio Anchieta, mas poderia usar o partido para executar planos que não necessariamente vão ao encontro dos interesses do governador e de seu grupo político.

MDB X PT

Os partidos dos dois principais pré-candidatos à Prefeitura de Cariacica, o MDB do prefeito Euclério Sampaio e o PT da ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares, vão realizar encontros praticamente ao mesmo tempo neste sábado (15).

A reunião estadual dos emedebistas, com Euclério como anfitrião, deve definir as diretrizes da sigla para as eleições de 2024. O MDB-ES é presidido pelo vice-governador Ricardo Ferraço.

O "Bora 15" vai acontecer na Matrix Hall, das 8h30 às 12h30. Enquanto isso, a 2,5 quilômetros de lá, na Apae de Cariacica, o PT lança oficialmente a pré-candidatura de Célia Tavares.

Célia e Euclério disputaram o segundo turno das eleições de 2020 e, na ocasião, o atual prefeito levou a melhor.

TRÊS EM UM

Já outro evento reuniu três pré-candidatos a prefeito da capital capixaba. Na inauguração da reforma dos armazéns do Porto de Vitória, nesta quarta-feira (12), marcaram presença o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e o deputado estadual João Coser (PT).

"VOU GANHAR A ELEIÇÃO"

Aliás, Luiz Paulo chegou bastante otimista à solenidade. "Eu acho que vou ganhar a eleição", afirmou o tucano, à coluna.

"TEREI PARCIALMENTE O APOIO DO GOVERNADOR"

Após as saídas de Tyago Hoffmann (PSB), Fabrício Gandini (PSD) e Sergio Majeski (PDT) da corrida pela Prefeitura de Vitória, há apenas dois aliados de Casagrande no páreo: Luiz Paulo e Coser.

O partido do governador está no palanque do pré-candidato tucano, mas o próprio Casagrande, não.

Coser acredita que vai contar "parcialmente com o apoio" do chefe do Executivo estadual. "Mas ele não vai destoar totalmente do partido nem fazer opção por uma única candidatura no primeiro turno. É o que ele tem dito para a gente".

PAZOLINI SÓ NÃO PENSA NAQUILO

O atual prefeito, por sua vez, continua sem dizer publicamente se vai ou não tentar a reeleição. Pelas movimentações que ele e seus aliados têm feito, é possível afirmar, sem medo de errar, que o republicano vai, sim, disputar mais um mandato em 2024.

Só que ele desconversa: "Nem pensei nisso ainda, nem na candidatura e muito menos no vice, ou na vice".

PRECATÓRIOS ENTRE RISCOS E AMEAÇAS

A área técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo recomendou a aprovação, sem ressalvas, das contas da gestão do governador Renato Casagrande (PSB) de 2023. O Ministério Público de Contas, em parecer, concordou.

Mas, nas peças, há um alerta sobre os precatórios da trimestralidade, assunto sobre o qual a coluna tratou nos últimos dias.

A Instrução Técnica Conclusiva elencou essa dívida entre "riscos e ameaças à sustentabilidade fiscal".

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) não concorda com esse cálculo e considera o valor "exorbitante" , mas ainda não concluiu as próprias contas para apresentar uma cifra alternativa.