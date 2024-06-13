Curtas políticas: Casagrande diz que PSB não vai exigir vice de Arnaldinho
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Curtas políticas: Casagrande diz que PSB não vai exigir vice de Arnaldinho
Veja também: a briga pelo comando do União Brasil no ES; MDB X PT em Cariacica; Luiz Paulo diz que vai ganhar a eleição em Vitória; o que Coser espera do governador; precatórios são listados como "ameaça à estabilidade fiscal"
Mas a saída do então secretário municipal de Planejamento, Carlos Aurélio Linhalis, o Cael, da gestão levantou dúvidas. A exoneração ocorreu dentro do prazo de desincompatibilização para quem pretende se candidatar em 2024.
Cael é filiado ao PSB e pai do deputado federal Victor Linhalis (Podemos). O parlamentar foi vice-prefeito de Vila Velha, o número dois de Arnaldinho, até 2022.
Poderia o PSB, em troca do apoio à reeleição do prefeito, exigir que Cael e não Lorenzutti seja o escolhido como vice na chapa?
Casagrande, o principal nome do partido no Espírito Santo, respondeu à coluna, categoricamente, que não.
"É o conjunto dos partidos que escolhe o vice e a palavra final é do candidato a prefeito. Ninguém pode impor um vice a um candidato a prefeito e o PSB não vai impor nada", afirmou o governador.
UNIÃO X UNIÃO
Há uma certa expectativa no ar para saber se vai ou não haver imposição no União Brasil do Espírito Santo.
A sigla é presidida pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, mas o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que está de saída do Podemos, pode tomar a legenda para si.
Isso se a direção nacional do partido impuser esses termos, por meio de uma intervenção.
Na terça-feira (11), Rigoni e Marcelo compareceram à posse do novo presidente nacional do União, Antônio de Rueda, em Brasília.
O União é aliado de Casagrande. Para o governador, seria melhor que o partido permanecesse com Rigoni.
Marcelo Santos também é próximo ao Palácio Anchieta, mas poderia usar o partido para executar planos que não necessariamente vão ao encontro dos interesses do governador e de seu grupo político.
Os partidos dos dois principais pré-candidatos à Prefeitura de Cariacica, o MDB do prefeito Euclério Sampaio e o PT da ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares, vão realizar encontros praticamente ao mesmo tempo neste sábado (15).
A reunião estadual dos emedebistas, com Euclério como anfitrião, deve definir as diretrizes da sigla para as eleições de 2024. O MDB-ES é presidido pelo vice-governador Ricardo Ferraço.
O "Bora 15" vai acontecer na Matrix Hall, das 8h30 às 12h30. Enquanto isso, a 2,5 quilômetros de lá, na Apae de Cariacica, o PT lança oficialmente a pré-candidatura de Célia Tavares.
Célia e Euclério disputaram o segundo turno das eleições de 2020 e, na ocasião, o atual prefeito levou a melhor.
TRÊS EM UM
Já outro evento reuniu três pré-candidatos a prefeito da capital capixaba. Na inauguração da reforma dos armazéns do Porto de Vitória, nesta quarta-feira (12), marcaram presença o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e o deputado estadual João Coser (PT).
"VOU GANHAR A ELEIÇÃO"
Aliás, Luiz Paulo chegou bastante otimista à solenidade. "Eu acho que vou ganhar a eleição", afirmou o tucano, à coluna.
"TEREI PARCIALMENTE O APOIO DO GOVERNADOR"
Após as saídas de Tyago Hoffmann (PSB), Fabrício Gandini (PSD) e Sergio Majeski (PDT) da corrida pela Prefeitura de Vitória, há apenas dois aliados de Casagrande no páreo: Luiz Paulo e Coser.
O partido do governador está no palanque do pré-candidato tucano, mas o próprio Casagrande, não.
Coser acredita que vai contar "parcialmente com o apoio" do chefe do Executivo estadual. "Mas ele não vai destoar totalmente do partido nem fazer opção por uma única candidatura no primeiro turno. É o que ele tem dito para a gente".
PAZOLINI SÓ NÃO PENSA NAQUILO
O atual prefeito, por sua vez, continua sem dizer publicamente se vai ou não tentar a reeleição. Pelas movimentações que ele e seus aliados têm feito, é possível afirmar, sem medo de errar, que o republicano vai, sim, disputar mais um mandato em 2024.
Só que ele desconversa: "Nem pensei nisso ainda, nem na candidatura e muito menos no vice, ou na vice".
PRECATÓRIOS ENTRE RISCOS E AMEAÇAS
A área técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo recomendou a aprovação, sem ressalvas, das contas da gestão do governador Renato Casagrande (PSB) de 2023. O Ministério Público de Contas, em parecer, concordou.
Mas, nas peças, há um alerta sobre os precatórios da trimestralidade, assunto sobre o qual a coluna tratou nos últimos dias.
A Instrução Técnica Conclusiva elencou essa dívida entre "riscos e ameaças à sustentabilidade fiscal".
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) não concorda com esse cálculo e considera o valor "exorbitante", mas ainda não concluiu as próprias contas para apresentar uma cifra alternativa.
O Núcleo de Controle Externo de Consolidação de Contas de Governo do Tribunal sugeriu que a gestão estadual "avalie a possibilidade de evidenciação das diferenças apresentadas nos recálculos peticionados pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, pela Associação Recreativa dos Sargentos e Subtenentes da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado e pelo Sindicato e Servidores Públicos do Estado, acompanhada da devida divulgação em nota explicativa, visando exclusivamente proporcionar maior transparência".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.