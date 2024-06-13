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Curtas políticas: Casagrande diz que PSB não vai exigir vice de Arnaldinho

Veja também: a briga pelo comando do União Brasil no ES; MDB X PT em Cariacica; Luiz Paulo diz que vai ganhar a eleição em Vitória; o que Coser espera do governador; precatórios são listados como "ameaça à estabilidade fiscal"

Públicado em 

13 jun 2024 às 02:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O governador Renato Casagrande e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo
O governador Renato Casagrande e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), já conta com o apoio declarado do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pela reeleição.
E tem até um possível vice, o presidente da Câmara Municipal, Bruno Lorenzutti. O vereador trocou o Podemos pelo MDB para a chapa não ficar "puro-sangue", ou seja, com dois nomes de um partido só.
Mas a saída do então secretário municipal de Planejamento, Carlos Aurélio Linhalis, o Cael, da gestão levantou dúvidas. A exoneração ocorreu dentro do prazo de desincompatibilização para quem pretende se candidatar em 2024.
Cael é filiado ao PSB e pai do deputado federal Victor Linhalis (Podemos). O parlamentar foi vice-prefeito de Vila Velha, o número dois de Arnaldinho, até 2022.
Poderia o PSB, em troca do apoio à reeleição do prefeito, exigir que Cael e não Lorenzutti seja o escolhido como vice na chapa?
Casagrande, o principal nome do partido no Espírito Santo, respondeu à coluna, categoricamente, que não. 
"É o conjunto dos partidos que escolhe o vice e a palavra final é do candidato a prefeito. Ninguém pode impor um vice a um candidato a prefeito e o PSB não vai impor nada", afirmou o governador.
UNIÃO X UNIÃO
Há uma certa expectativa no ar para saber se vai ou não haver imposição no União Brasil do Espírito Santo. 
A sigla é presidida pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, mas o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que está de saída do Podemos, pode tomar a legenda para si. 
Isso se a direção nacional do partido impuser esses termos, por meio de uma intervenção.
Na terça-feira (11), Rigoni e Marcelo compareceram à posse do novo presidente nacional do União, Antônio de Rueda, em Brasília.
O União é aliado de Casagrande. Para o governador, seria melhor que o partido permanecesse com Rigoni.
Marcelo Santos também é próximo ao Palácio Anchieta, mas poderia usar o partido para executar planos que não necessariamente vão ao encontro dos interesses do governador e de seu grupo político.
O presidente da Assembleia tem se articulado no estado e já afirmou que pode "mudar o plano de voo" para as eleições de 2026, quando vão estar em disputa cargos como os de senador e governador.
MDB X PT
Os partidos dos dois principais pré-candidatos à Prefeitura de Cariacica, o MDB do prefeito Euclério Sampaio e o PT da ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares, vão realizar encontros praticamente ao mesmo tempo neste sábado (15).
A reunião estadual dos emedebistas, com Euclério como anfitrião, deve definir as diretrizes da sigla para as eleições de 2024. O MDB-ES é presidido pelo vice-governador Ricardo Ferraço.
O "Bora 15" vai acontecer na Matrix Hall, das 8h30 às 12h30. Enquanto isso, a 2,5 quilômetros de lá, na Apae de Cariacica, o PT lança oficialmente a pré-candidatura de Célia Tavares.
Célia e Euclério disputaram o segundo turno das eleições de 2020 e, na ocasião, o atual prefeito levou a melhor.
TRÊS EM UM
Já outro evento reuniu três pré-candidatos a prefeito da capital capixaba. Na inauguração da reforma dos armazéns do Porto de Vitória, nesta quarta-feira (12), marcaram presença o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e o deputado estadual João Coser (PT).
"VOU GANHAR A ELEIÇÃO"
Aliás, Luiz Paulo chegou bastante otimista à solenidade. "Eu acho que vou ganhar a eleição", afirmou o tucano, à coluna.
"TEREI PARCIALMENTE O APOIO DO GOVERNADOR"
Após as saídas de Tyago Hoffmann (PSB), Fabrício Gandini (PSD) e Sergio Majeski (PDT) da corrida pela Prefeitura de Vitória, há apenas dois aliados de Casagrande no páreo: Luiz Paulo e Coser.
O partido do governador está no palanque do pré-candidato tucano, mas o próprio Casagrande, não.
Coser acredita que vai contar "parcialmente com o apoio" do chefe do Executivo estadual. "Mas ele não vai destoar totalmente do partido nem fazer opção por uma única candidatura no primeiro turno. É o que ele tem dito para a gente".
PAZOLINI SÓ NÃO PENSA NAQUILO
O atual prefeito, por sua vez, continua sem dizer publicamente se vai ou não tentar a reeleição. Pelas movimentações que ele e seus aliados têm feito, é possível afirmar, sem medo de errar, que o republicano vai, sim, disputar mais um mandato em 2024.
Só que ele desconversa: "Nem pensei nisso ainda, nem na candidatura e muito menos no vice, ou na vice".
PRECATÓRIOS ENTRE RISCOS E AMEAÇAS
A área técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo recomendou a aprovação, sem ressalvas, das contas da gestão do governador Renato Casagrande (PSB) de 2023. O Ministério Público de Contas, em parecer, concordou.
Mas, nas peças, há um alerta sobre os precatórios da trimestralidade, assunto sobre o qual a coluna tratou nos últimos dias.
A Instrução Técnica Conclusiva elencou essa dívida entre "riscos e ameaças à sustentabilidade fiscal".
Atualmente, três entidades afirmam que pouco mais de três mil credores têm a receber R$ 2,1 bilhões, ao todo, do governo estadual.
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) não concorda com esse cálculo e considera o valor "exorbitante", mas ainda não concluiu as próprias contas para apresentar uma cifra alternativa.
O Núcleo de Controle Externo de Consolidação de Contas de Governo do Tribunal sugeriu que a gestão estadual "avalie a possibilidade de evidenciação das diferenças apresentadas nos recálculos peticionados pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, pela Associação Recreativa dos Sargentos e Subtenentes da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado e pelo Sindicato e Servidores Públicos do Estado, acompanhada da devida divulgação em nota explicativa, visando exclusivamente proporcionar maior transparência".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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