O partido do possível vice de Arnaldinho em Vila Velha está definido

Vereador Bruno Lorenzutti (Podemos) Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti, como a coluna mostrou, está de saída do Podemos , partido que integra desde 2015. A novidade é que o martelo sobre o destino dele já foi batido: trata-se do MDB. Essa dança das cadeiras é relevante porque Lorenzutti movimenta-se para ser vice na chapa do atual prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (Podemos), pré-candidato à reeleição.

Se permanecesse no Podemos, a parceria seria "puro-sangue", ou seja, com candidatos a prefeito e a vice do mesmo partido, o que é ruim para atrair e consolidar aliados na corrida eleitoral.

Lorenzutti, conforme a coluna apurou, deixa a atual legenda em acordo com o próprio Podemos e com Arnaldinho. A janela partidária, período em que vereadores podem migrar de sigla sem risco de perder o mandato se encerra no próximo dia 5.

O anúncio sobre a filiação ao MDB deve ser feito na manhã desta terça-feira (2), com as presenças do prefeito e do presidente estadual dos emedebistas, o vice-governador Ricardo Ferraço.

O MDB já estava na aliança de Arnaldinho. O partido, obviamente, integra o governo Renato Casagrande (PSB), com Ricardo. A filiação do presidente da Câmara de Vila Velha vai selar a parceria com o prefeito, ainda que o lugar na chapa de vice não seja garantido publicamente desde já.

Isso, via de regra, fica para os 45 do segundo tempo. É sempre bom ter uma carta na manga, ainda mais na cidade canela-verde, que tem sido reduto de algumas emoções inesperadas neste pleito.

E NEUCIMAR, HEIN?

Não há notícias da resposta do prefeito.

Neucimar, que preside o PP em Vila Velha, desconversa, diz não saber de "convite formal" a Arnaldinho e se coloca como possível pré-candidato a prefeito.