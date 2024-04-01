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Eleições 2024

O partido do possível vice de Arnaldinho em Vila Velha está definido

Presidente da Câmara está de saída do Podemos e se filia nesta terça-feira (2) a uma nova sigla

Públicado em 

01 abr 2024 às 16:58
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vereador Bruno Lorenzutti (Podemos)
Vereador Bruno Lorenzutti (Podemos) Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti, como a coluna mostrou, está de saída do Podemos, partido que integra desde 2015. A novidade é que o martelo sobre o destino dele já foi batido: trata-se do MDB. Essa dança das cadeiras é relevante porque Lorenzutti movimenta-se para ser vice na chapa do atual prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (Podemos), pré-candidato à reeleição.
Se permanecesse no Podemos, a parceria seria "puro-sangue", ou seja, com candidatos a prefeito e a vice do mesmo partido, o que é ruim para atrair e consolidar aliados na corrida eleitoral.
Lorenzutti, conforme a coluna apurou, deixa a atual legenda em acordo com o próprio Podemos e com Arnaldinho. A janela partidária, período em que vereadores podem migrar de sigla sem risco de perder o mandato se encerra no próximo dia 5.
O anúncio sobre a filiação ao MDB deve ser feito na manhã desta terça-feira (2), com as presenças do prefeito e do presidente estadual dos emedebistas, o vice-governador Ricardo Ferraço.
O MDB já estava na aliança de Arnaldinho. O partido, obviamente, integra o governo Renato Casagrande (PSB), com Ricardo. A filiação do presidente da Câmara  de Vila Velha vai selar a parceria com o prefeito, ainda que o lugar na chapa de vice não seja garantido publicamente desde já.
Isso, via de regra, fica para os 45 do segundo tempo. É sempre bom ter uma carta na manga, ainda mais na cidade canela-verde, que tem sido reduto de algumas emoções inesperadas neste pleito.
E NEUCIMAR, HEIN?
Aliás, o ex-prefeito Neucimar Fraga (PP) está, por enquanto, fora da disputa pelo comando do Executivo municipal. O presidente estadual do Progressistas, deputado federal da Da Vitória, convidou Arnaldinho a ir para o partido e, assim, disputar a reeleição filiado ao PP.
Não há notícias da resposta do prefeito.
Neucimar, que preside o PP em Vila Velha, desconversa, diz não saber de "convite formal" a Arnaldinho e se coloca como possível pré-candidato a prefeito.
De acordo com o ex-mandatário, o PP de Vila Velha vai decidir nesta terça, à noite, como se posicionar: se vai lançar candidato próprio, que seria Neucimar, apoiar Arnaldinho ou Coronel Ramalho (PL) a prefeito.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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Prefeitura de Vila Velha MDB Podemos Arnaldinho Borgo Neucimar Fraga
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