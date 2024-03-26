Por que Arnaldinho Borgo trocaria de partido?

Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, em entrevista à Rádio CBN Vitória em dezembro de 2023 Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, está filiado ao Podemos desde 2020, quando disputou, pela primeira vez, o comando do Executivo municipal. Recentemente, a pouco mais de seis meses do pleito de 2024, recebeu convite para se filiar ao Progressistas (PP). Ele ainda não respondeu se vai ou não trocar de legenda. Mas por que atores políticos da cidade avaliam que ele teria motivos para sair do atual partido?

O Podemos, como definiu a presidente nacional da legenda, Renata Abreu, não é de esquerda nem de direita e sim "pra frente" (?). No estado, abriga políticos moderados, mas identificados com a centro-direita, como o próprio Arnaldinho e o presidente estadual do partido, o deputado federal Gilson Daniel.

Gilson e o presidente do Podemos de Vila Velha, o deputado federal Victor Linhalis, por exemplo, optaram pelo voto CasaNaro no segundo turno das eleições de 2022 . Ou seja, apoiaram a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) e a do então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Muitos no PP estadual fizeram o mesmo.

O convite feito pelo PP a Arnaldinho e a possível disposição do prefeito para sair do Podemos, conforme a coluna apurou, não têm a ver com contornos ideológicos.

No ano passado, o Podemos passou por uma série de descontentamentos internos . Isso pode ser traduzido da seguinte forma: alguns filiados, notadamente os detentores de mandato, estavam irritados com o estilo centralizador de Gilson Daniel de liderar.

Chegou-se a cogitar a formação de um conselho estadual, uma instância paralela à Executiva, para que as definições sobre o partido fossem colegiadas. Até a direção nacional foi acionada, Renata Abreu ouviu relatos de queixas, que partiram diretamente de Arnaldinho e Victor Linhalis.

No final de 2023, aparentemente, as coisas estavam pacificadas. Marcelo decidiu permanecer.

Agora, chegam à coluna relatos de um novo período de insatisfações internas. E foi isso que impulsionou o convite do PP a Arnaldinho. Não quer dizer que ele vai aceitar, mas aliados do prefeito dizem que motivos não faltam.

Há pouco mais de uma semana, um interlocutor do Podemos nacional esteve em Vila Velha para analisar a situação. Há quem defenda até mesmo uma intervenção "de cima" para a troca da presidência estadual do partido.

"O ideal seria o presidente não ser nem o Arnaldinho, nem o Victor, nem o Gilson e sim um nome de consenso, para evitar conflitos", avaliou um filiado, sob anonimato, à coluna.

"Não sabemos nem se a nacional vai interferir mesmo quanto mais já ter um nome de consenso", ponderou outro.

Mas do quê, na prática, eles reclamam? "O Gilson, por exemplo, definiu sozinho quase 90% dos candidatos a prefeito do Podemos no Espírito Santo, sem consultar os mandatários que poderiam ter interesses nesses municípios", contou uma fonte à coluna.

Em Vila Velha, terra de Arnaldinho e Linhalis, não há problemas concretos. O partido vai dar espaço para a reeleição do prefeito que, de acordo com declarações do próprio Gilson Daniel, é uma das prioridades do partido em 2024.

O clima nos bastidores, contudo, não é nada bom. "Já tem um tempo, meses, que Arnalinho e Gilson nem se falam. Arnaldinho e Victor são lideranças para além de Vila Velha e querem ter protagonismo no partido" revelou um aliado do prefeito.

"O problema é que o Podemos está muito personificado no Gilson Daniel", reclama outro. Ele teme que a legenda fique como o PDT do Espírito Santo, cuja personificação é o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, ou o PL estadual, que tem o senador Magno Malta como cacique.

Arnaldinho não concedeu entrevista à coluna sobre a situação interna do Podemos e tampouco sobre a decisão de se filiar ou não ao Progressitas. A assessoria de imprensa do prefeito, contudo, enviou uma nota como resposta:

"O prefeito está, sim, conversando com o PP, mais precisamente com os deputados federais Da Vitória e Evair de Melo. Os diálogos têm sido frequentes".

"Não há nenhuma definição de o prefeito sair do Podemos, que o abrigou bem" Nota oficial - Assessoria de imprensa de Arnaldinho Borgo

Antes de ingressar no Podemos, o prefeito de Vila Velha passou por PMN e MDB.

Uma pessoa próxima a Arnaldinho considera que é baixa a probabilidade de ele sair do atual partido, uma vez que ficar no Podemos não inviabiliza a candidatura à reeleição. Mas as disputas internas podem se intensificar após o pleito de 2024.

"Um projeto estadual, para 2026, não se começa a construir em 2026. As lideranças começam a se preparar desde já, mas no Podemos não há espaço. Os deputados (estaduais e federal) estão insatisfeitos. Do jeito que está, após as eleições de 2024, o partido pode ruir", contou um filiado com mandato.

A RESPOSTA DE GILSON DANIEL

A coluna tentou falar com Gilson Daniel. Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, o presidente estadual do Podemos respondeu o seguinte:

"O deputado desconhece insatisfações internas. No último sábado, mais de 20 vereadores se filiaram no partido".

A assessoria enviou imagens do evento de filiação, "com mais de 500 pessoas presentes":

Evento de filiação ao Podemos do Espírito Santo, realizado em Cariacica em 23 de março de 2024 Crédito: Divulgação/Podemos

O encontro do Podemos foi realizado em Cariacica. Victor Linhalis, um dos supostos descontentes com a gestão de Gilson Daniel, foi lá prestigiar. Arnaldinho e outros detentores de mandato pelo partido, não.

No mesmo sábado, dia 23, o deputado estadual Marcelo Santos também fez um ato de filiação de aliados ao Podemos, em Cariacica.

Uma pessoa próxima ao presidente da Assembleia afirmou à coluna que os eventos realizados separadamente não podem ser lidos como tentativa de rivalizar um com o outro.

Já um correligionário de Marcelo avaliou que o fato de o deputado estadual não ter dado "nem uma passadinha" no ato organizado por Gilson foi sintomático.

Marcelo Santos, desde já pré-candidato a deputado federal em 2026, tem interesses eleitorais municipais. Ele apoia candidatos em diversos municípios e tem se calçado em outros partidos além do Podemos.

Ele emplacou uma aliada, por exemplo, na presidência estadual do Partido Renovação Democrática (PRD) — fruto da fusão entre Patriota e PTB. Trata-se da servidora da Assembleia Joelma Costalonga.

ENQUANTO ISSO, NO PP...

O próprio Neucimar disse estar à disposição para concorrer, se os correligionários assim definirem. O apoio a Arnaldinho ou a Ramalho também está sobre a mesa.

O presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, por sua vez, afirmou à coluna que a instância municipal do partido vai ser respeitada, mas ressaltou qual é a prioridade: "O plano principal é filiar o Arnaldinho". E, obviamente, lançá-lo à reeleição.

O Podemos tem, ao todo, quatro deputados estaduais. Além de Marcelo, têm cadeira no Legislativo estadual pelo partido: Alexandre Xambinho, Allan Ferreira e Lucas Scaramussa.

Na Grande Vitória, a sigla tem dois prefeitos, Arnaldinho, em Vila Velha, e Wanderson Bueno, em Viana. E conta com dois deputados federais entre os dez que compõem a bancada capixaba, os já mencionados Gilson Daniel e Victor Linhalis.

O Podemos está, ainda, representado no primeiro escalão do governo Renato Casagrande (PSB), com a secretária de Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Tudo isso foi alcançado sob a liderança de Gilson Daniel.