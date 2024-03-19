Coronel Ramalho se filia ao PL para disputar a Prefeitura de Vila Velha

Alexandre Ramalho, Jair Bolsonaro e Magno Malta, em Brasília, nesta terça-feira (19) Crédito: Divulgação

Ramalho foi a Brasília e a ficha de filiação foi abonada pelo próprio Bolsonaro. O ex-secretário é pré-candidato a prefeito de Vila Velha. "O presidente declarou seu total apoio à pré-candidatura do coronel Ramalho para a cidade de Vila Velha", diz nota enviada pela assessoria do militar da reserva.

Até recentemente, o coronel integrava o primeiro escalão do governo Renato Casagrande (PSB) e era filiado ao Podemos.

Como primeiro suplente do partido, ele poderia virar deputado federal se Casagrande convidasse um dos parlamentares federais da sigla, Gilson Daniel ou Victor Linhalis, para alguma secretaria estadual. O governador, contudo, descartou essa hipótese ainda no ano passado e externou isso a Ramalho.

Assim, o ex-secretário abriu mão da suplência, ao sair do Podemos e, fora do governo, aproximou-se de legendas que não integram a base aliada, como Republicanos e, por fim, o PL.

Nesta terça, o coronel usou até o slogan do ex-presidente da República: "Agora é fato. O capitão deu a missão. Pré-candidato a prefeito de Vila Velha pelo PL. Agradeço ao senador Magno Malta e ao presidente Bolsonaro pela oportunidade. Deus, Pátria, Família e Liberdade".

No estado, a sigla é presidida pelo senador Magno Malta.

Como candidato a prefeito de Vila Velha, Ramalho vai enfrentar o atual chefe do Executivo municipal, Arnaldinho Borgo (Podemos), nas urnas.

Arnaldinho, por sua vez, conta com o apoio de Casagrande.

Logo, Ramalho e o governador vão estar em lados opostos na eleição municipal.

Arnaldinho é considerado, por atores políticos de Vila Velha, um páreo duro de bater. O prefeito tem perfil de centro-direita. O Podemos é um partido sem conotação ideológica clara.

Mas, caso o pleito municipal seja contaminado pelo debate raso entre esquerda e direita, com tentativas de seduzir o eleitorado bolsonarista, Arnaldinho também transita nessa área, como ao enaltecer a compra de fuzis para a Guarda Municipal e ao implantar um programa de escolas cívico-militares na cidade.

A disputa, se protagonizada por Ramalho e o atual prefeito, também vai contar com muito conteúdo nas redes sociais. Os dois são usuários assíduos do Instagram, com publicação de vídeos de gosto duvidoso, mas que devem agradar a parcela dos eleitores, pois, do contrário, os pré-candidatos não apostariam nisso.

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