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Eleições 2024

Muribeca X Vidigal e Audifax: "A Serra não precisa de mais do mesmo"

Deputado estadual é pré-candidato a prefeito pelo Republicanos e rebateu, em nota enviada à coluna, indiretas do atual prefeito e aliados

Publicado em 21 de Março de 2024 às 11:51

Públicado em 

21 mar 2024 às 11:51
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O deputado estadual Pablo Muribeca durante sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
O deputado estadual Pablo Muribeca durante sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Mesmo sem ter o nome mencionado, o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), pré-candidato a prefeito da Serra, é tratado como "risco de retrocesso" pelo atual prefeito da cidade, Sérgio Vidigal (PDT), e pelo pré-candidato do PDT ao cargo, Weverson Meireles. Em dezembro, ao se filiar ao PP, o ex-prefeito Audifax Barcelos também mandou uma indireta: "Não é qualquer um que pode ser prefeito da Serra".
Nesta quinta-feira (21), em nota enviada à coluna, o parlamentar revidou.
Muribeca, com seu onipresente chapéu, faz discursos estridentes na Assembleia Legislativa contra a administração de Vidigal e se apresenta como "o novo", para vencer a hegemonia do pedetista e de Audifax. Desde 1997, apenas os dois, em uma espécie de revezamento, foram prefeitos da cidade. Ex-aliados, converteram-se nos principais adversários um do outro.
Vidigal está no quarto mandato no comando do Executivo municipal e poderia tentar a reeleição em 2024. Devido a problemas de saúde da primeira-dama da cidade, a ex-deputada federal Sueli Vidigal (PDT), contudo, o prefeito decidiu não concorrer. Ele lançou o próprio chefe de gabinete e presidente estadual do partido, Weverson Meireles, como pré-candidato.
O prefeito, no último sábado (16), chegou até a cogitar recuar da candidatura própria do PDT e firmar uma aliança com Audifax, que é pré-candidato a prefeito. Seria uma união histórica para fazer "a virada de chave" e barrar "o retrocesso". O ex-prefeito, por sua vez, afirmou que topa dialogar.
Ironicamente, em nota enviada à coluna nesta quinta, Pablo Muribeca diz que o prefeito e o ex-prefeito é que são o retrocesso:
"A virada de chave que a Serra precisa é sair do retrocesso, é acabar de uma vez por todas com o mais do mesmo"
Pablo Muribeca (Republicanos) - Deputado estadual
Meireles, no sábado, também provocou Muribeca, ao discursar, mas sem citar o nome do adversário e sem admitir, depois, que era uma indireta para ele: "Sou formado em administração, não sou formado em TikTok e pós-graduado em Instagram".
O deputado é usuário frequente das redes sociais e fomenta "polêmicas" em busca de visibilidade e para fustigar a gestão de Vidigal, como ao fazer fiscalizações em unidades de saúde da Serra.
Aliás, a prefeitura recorreu ao Judiciário para impedir que o parlamentar ingressasse nos pronto-atendimentos e postos de saúde. O Tribunal de Justiça (TJES) decidiu que ele pode entrar, mas sem invadir consultórios e os espaços de descanso dos profissionais. Também pode registrar imagens dos pacientes, mas apenas com o consentimento deles. 
"Minha formação acadêmica não me torna melhor ou pior gestor. Se fosse assim, o administrador poderia fazer chegar os investimentos onde o cidadão mais precisa. Ou o médico, no caso o prefeito atual, resolveria o problema da saúde da Serra. Mas o que vemos não é bem assim", registrou Muribeca, na nota enviada à coluna.
Para espantar o medo do "novo", o pré-candidato do Republicanos cita exemplos de outras cidades da Grande Vitória em que políticos tradicionais foram destronados. "Não precisamos ir muito longe para vermos bons exemplos de como a virada de chave faz a diferença. Exemplos como Vila Velha, Cariacica e Viana demonstram que é possível fazer mais e melhor", afirmou.
Os prefeitos dessas cidades são, respectivamente, Arnaldinho Borgo (Podemos), Euclério Sampaio (MDB) e Wanderson Bueno (Podemos).
O FATOR IDEOLÓGICO
Há, na disputa pela Prefeitura da Serra, além do duelo entre a experiência e "o novo", uma guerra ideológica subliminar. Muribeca é do Republicanos, que se diz "o verdadeiro partido conservador do Brasil" — embora a legenda seja, no mínimo, flexível com o cumprimento dos "bons costumes" e valores cristãos por parte de seus filiados.
O Republicanos tem raízes na Igreja Universal do Reino de Deus.
Vidigal, evangélico, é a personificação do PDT no Espírito Santo, um partido de esquerda. Audifax já foi filiado ao PT, ao PDT, ao PSB e à Rede, mas nunca foi, realmente, um homem de esquerda. Deu uma guinada em 2022, quando saiu da Rede para apoiar Carlos Manato (PL) ao governo do Espírito Santo e, desde dezembro de 2023, integra o PP, que, no estado, congrega políticos mais à direita.
Muribeca pode representar, além de um nome novo, no sentido de que nunca foi prefeito, um candidato para fazer brilhar os olhos dos bolsonaristas. Só que, na Serra, o PL do ex-presidente da República Jair Bolsonaro também deve ter candidato à prefeitura, o vereador Igor Elson.
Para complicar a vida de quem gosta de colocar tudo entre "lado A e lado B", "nós contra eles", o deputado estadual integra, na Assembleia, a base aliada ao governador Renato Casagrande (PSB), que é aliado de Sérgio Vidigal.

Veja, na íntegra, a nota de Pablo Muribeca

A Serra, com seus mais de 530 mil habitantes, é a maior cidade do Espírito Santo e um importante polo industrial e comercial do estado. Apesar do grande potencial, a cidade enfrenta desafios como a falta de oportunidades, a precariedade dos serviços públicos e a sensação de insegurança que assola a população. Dados do IBGE comprovam a necessidade de mudança! Na Serra, temos 8,2% da nossa gente sem emprego! 

E, em uma cidade administrada por um médico, o investimento em saúde não chega a R$ 500 por habitante, muito abaixo da média nacional. O resultado o serrano já conhece: mais de 50 mil pessoas aguardam atendimento médico. A Serra não precisa de mais do mesmo. As gestões dos últimos 20 anos, marcadas pela alternância entre dois grupos políticos, não foram capazes de solucionar os problemas crônicos da cidade. 

Ao contrário, aprofundaram as desigualdades e a falta de oportunidades para a população, servida apenas para ser condomínio desses que se dizem donos da prefeitura e ainda ficam ensaiando brigas e aproximações políticas com um único objetivo: se perpetuarem no poder, jogando com a população da Serra. Gostaria que prefeitura aplicasse o recurso que conquistamos, através do Governo do Estado, naquilo que realmente é prioridade para o município. 

Mas por picuinhas políticas, o recurso simplesmente foi perdido pela falta de gestão da atual administração. A virada de chave que a Serra precisa é sair do retrocesso, é acabar de uma vez por todas com o mais do mesmo. 

A população quer é mais médico. Mais emprego. Mais qualidade de vida. Mais respeito! Minha formação acadêmica não me torna melhor ou pior gestor. Se fosse assim, o administrador poderia fazer chegar os investimentos onde o cidadão mais precisa. Ou o médico, no caso o prefeito atual, resolveria o problema da saúde da Serra. Mas o que vemos não é bem assim. 

Mas, com minha formação, posso afirmar que, além de preparado, tenho meu olhar voltado para nossos irmãos serranos, me aproximando das pessoas e entendendo a necessidade do ser humano. Estando rodeado por pessoas capacitadas, com experiência e com o poder de aglutinar que tenho, podemos montar um bom time e vencer qualquer desafio, desde o mais simples, até os mais sensíveis. 

Além disso, tenho boa relação com meus colegas deputados estaduais, com o o chefe do Poder Legislativo, com o Governo do Estado e com o chefe do Poder Executivo estadual, com nossa bancada federal e todos aqueles que queiram ajudar a nossa cidade a crescer e se desenvolver, para que, juntos, possamos garantir cada vez mais investimentos, ouvindo as comunidades e elencando as prioridades de cada canto de nosso município. 

Fui vereador, o deputado estadual mais votado da história da Serra e um histórico de mais de 15 anos de serviços prestados que me fizeram carregar o nome Muribeca, por defender a cidade da Serra. 

Conheço os problemas da Serra e das soluções necessárias para o desenvolvimento da cidade no dia a dia das ruas, não fico dentro de gabinete assistindo televisão e apresentando Power Point. Eu dialogo com a Serra e sei que direcionar as vagas de emprego do Sine é um retrocesso. 

Sei que ficar horas na fila de uma unidade de saúde é uma cena que o serrano não aguenta mais enfrentar! Com minha formação universitária e com pessoas preparadas ao meu redor, capacitadas para montar um bom time, acredito que uma gestão eficiente passa pela transparência, valorizando o diálogo a aplicação responsável dos recursos públicos, fazendo com que a administração pública atenda às expectativas de cada cidadão da nossa cidade. 

 Não precisamos ir muito longe para vermos bons exemplos de como a virada de chave faz a diferença. Exemplos como Vila Velha, Cariacica e Viana demonstram que é possível fazer mais e melhor. Através da quebra de paradigmas e da implementação de políticas públicas inovadoras, essas cidades alcançaram resultados positivos em áreas como saúde, educação, segurança e desenvolvimento social. A Serra precisa de um líder capaz de unir a cidade e construir um futuro melhor para todos!

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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