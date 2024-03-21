Muribeca X Vidigal e Audifax: "A Serra não precisa de mais do mesmo"

A Serra, com seus mais de 530 mil habitantes, é a maior cidade do Espírito Santo e um importante polo industrial e comercial do estado. Apesar do grande potencial, a cidade enfrenta desafios como a falta de oportunidades, a precariedade dos serviços públicos e a sensação de insegurança que assola a população. Dados do IBGE comprovam a necessidade de mudança! Na Serra, temos 8,2% da nossa gente sem emprego!

E, em uma cidade administrada por um médico, o investimento em saúde não chega a R$ 500 por habitante, muito abaixo da média nacional. O resultado o serrano já conhece: mais de 50 mil pessoas aguardam atendimento médico. A Serra não precisa de mais do mesmo. As gestões dos últimos 20 anos, marcadas pela alternância entre dois grupos políticos, não foram capazes de solucionar os problemas crônicos da cidade.

Ao contrário, aprofundaram as desigualdades e a falta de oportunidades para a população, servida apenas para ser condomínio desses que se dizem donos da prefeitura e ainda ficam ensaiando brigas e aproximações políticas com um único objetivo: se perpetuarem no poder, jogando com a população da Serra. Gostaria que prefeitura aplicasse o recurso que conquistamos, através do Governo do Estado, naquilo que realmente é prioridade para o município.

Mas por picuinhas políticas, o recurso simplesmente foi perdido pela falta de gestão da atual administração. A virada de chave que a Serra precisa é sair do retrocesso, é acabar de uma vez por todas com o mais do mesmo.

A população quer é mais médico. Mais emprego. Mais qualidade de vida. Mais respeito! Minha formação acadêmica não me torna melhor ou pior gestor. Se fosse assim, o administrador poderia fazer chegar os investimentos onde o cidadão mais precisa. Ou o médico, no caso o prefeito atual, resolveria o problema da saúde da Serra. Mas o que vemos não é bem assim.

Mas, com minha formação, posso afirmar que, além de preparado, tenho meu olhar voltado para nossos irmãos serranos, me aproximando das pessoas e entendendo a necessidade do ser humano. Estando rodeado por pessoas capacitadas, com experiência e com o poder de aglutinar que tenho, podemos montar um bom time e vencer qualquer desafio, desde o mais simples, até os mais sensíveis.

Além disso, tenho boa relação com meus colegas deputados estaduais, com o o chefe do Poder Legislativo, com o Governo do Estado e com o chefe do Poder Executivo estadual, com nossa bancada federal e todos aqueles que queiram ajudar a nossa cidade a crescer e se desenvolver, para que, juntos, possamos garantir cada vez mais investimentos, ouvindo as comunidades e elencando as prioridades de cada canto de nosso município.

Fui vereador, o deputado estadual mais votado da história da Serra e um histórico de mais de 15 anos de serviços prestados que me fizeram carregar o nome Muribeca, por defender a cidade da Serra.

Conheço os problemas da Serra e das soluções necessárias para o desenvolvimento da cidade no dia a dia das ruas, não fico dentro de gabinete assistindo televisão e apresentando Power Point. Eu dialogo com a Serra e sei que direcionar as vagas de emprego do Sine é um retrocesso.

Sei que ficar horas na fila de uma unidade de saúde é uma cena que o serrano não aguenta mais enfrentar! Com minha formação universitária e com pessoas preparadas ao meu redor, capacitadas para montar um bom time, acredito que uma gestão eficiente passa pela transparência, valorizando o diálogo a aplicação responsável dos recursos públicos, fazendo com que a administração pública atenda às expectativas de cada cidadão da nossa cidade.

Não precisamos ir muito longe para vermos bons exemplos de como a virada de chave faz a diferença. Exemplos como Vila Velha, Cariacica e Viana demonstram que é possível fazer mais e melhor. Através da quebra de paradigmas e da implementação de políticas públicas inovadoras, essas cidades alcançaram resultados positivos em áreas como saúde, educação, segurança e desenvolvimento social. A Serra precisa de um líder capaz de unir a cidade e construir um futuro melhor para todos!