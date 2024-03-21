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Eleições 2024

Max Filho e Neucimar estão fora da corrida pela Prefeitura de Vila Velha

Max não vai ser candidato, mas defende que o PSDB lance um nome para concorrer contra Arnaldinho Borgo (Podemos). O partido de Neucimar, por sua vez, está bem próximo do atual prefeito

Publicado em 21 de Março de 2024 às 10:25

Públicado em 

21 mar 2024 às 10:25
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Eles aparecem liderando a disputa
Neucimar Fraga e Max Filho disputaram a Prefeitura de Vila Velha em 2020 Crédito: Montagem A Gazeta
Quando Arnaldinho Borgo (Podemos) foi eleito prefeito de Vila Velha, em 2020, superou, nas urnas, dois tradicionais políticos da cidade, os ex-prefeitos Max Filho (PSDB) e Neucimar Fraga (então filiado ao PSD).
Foi uma vitória e tanto, considerando que era a primeira vez que Arnaldinho, na época vereador, disputava o Executivo municipal. Agora, ele vai tentar a reeleição. Max e Neucimar, desta vez, não vão estar em seu caminho, ao menos não diretamente.
Em 2020, Max foi ao segundo turno. Neucimar ficou em terceiro lugar e, depois, apoiou Arnaldinho contra o tucano.
De lá pra cá, os dois ex-prefeitos ficaram na planície, sem mandato. Em 2022, eles disputaram vagas na Câmara dos Deputados, mas não foram eleitos.
Max recebeu 16.822 votos e Neucimar, 39.539. Para se ter uma ideia, o deputado federal eleito com menos votos no Espírito Santo foi Messias Donato (Republicanos), escolhido por 42.640 eleitores.
Na eleição para o parlamento, o desempenho dos companheiros de chapa, do mesmo partido, importa muito. Mesmo assim, o resultado demonstrou uma queda no capital político dos experientes candidatos.
Max Filho não esmoreceu. Cogitou disputar a Prefeitura de Vila Velha em 2024. Mas, devido ao quadro de saúde do pai, o ex-governador Max Mauro, recuou.
"Cheguei a receber um convite honroso do PDT para ser candidato, mas, nestes últimos meses, minha agenda foi atravessada", contou Max à coluna, nesta quinta-feira (21).
"Meu pai, que completou 87 anos no dia 11 de março, foi internado quatro vezes. Desde dezembro, ele está fora do hospital e dedico minhas manhãs aos meus pais. Depois, do meio-dia às 19h, dou expediente no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), onde sou servidor de carreira. Não tive tempo para atuar como pré-candidato", complementou.
O tucano, contudo, ainda está nas fileiras contra Arnaldinho e defende que o PSDB lance candidato próprio para concorrer ao comando do Executivo municipal. Tem até o nome na ponta da língua: Maurício Gorza, ex-vereador.
"Vamos ter o nosso candidato e trabalhar para eleger o nosso candidato", cravou o ex-prefeito.
O PSDB, em Vila Velha e no Espírito Santo, porém, não está na mesma toada que ele e segue próximo de Arnaldinho. Mas Max insiste:
"O PSDB nacional tem uma diretriz, que é ter candidato próprio em cidades com mais de 100 mil eleitores. Vou defender isso com a nacional".
"(A administração de Arnaldinho) tem coisas boas e coisas novas. As boas não são novas e as novas não são boas"
Max Filho (PSDB) - Ex-prefeito de Vila Velha
Quanto a Neucimar, bem, em 2020, quando estava no PSD, como já citado aqui, ele endossou apoio a Arnaldinho.
O ex-prefeito agora é presidente do PP de Vila Velha. O partido, que tem como presidente estadual o deputado federal Da Vitória, tem simpatia pelo atual prefeito, o que indica que deve apoiar a reeleição dele.
Neucimar, desde 2022, aproxima-se cada vez mais da direita. Naquele ano, por exemplo, apoiou Carlos Manato (PL) ao governo do Espírito Santo.
No último dia 25 de fevereiro, o ex-prefeito marcou presença na Avenida Paulista, em ato convocado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). "Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil", escreveu Neucimar na legenda de uma publicação no Instagram, em vídeo em que apareceu enrolado na bandeira nacional.
O ex-prefeito defendeu a filiação de Ramalho ao Progressitas, mas o ex-secretário estadual de Segurança Pública optou pelo PL. À coluna, Neucimar afirmou, nesta quinta-feira, que o PP municipal vai se reunir, no próximo dia 27, para decidir como se posicionar nas eleições de 2024, mas adiantou:
"Se não tivermos candidato próprio, vamos pleitear participação na chapa majoritária como vice, seja com Arnaldinho ou com Ramalho".
Há cerca de dois meses, o ex-prefeito avisou Da Vitória que não tinha interesse em disputar a Prefeitura de Vila Velha. Agora, diz-se disposto, "se for para ajudar o partido".
Pragmaticamente, essa movimentação ajuda, ao fim e ao cabo, o PP a conseguir emplacar a vaga de vice mencionada por Neucimar.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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