Max Filho e Neucimar estão fora da corrida pela Prefeitura de Vila Velha

Neucimar Fraga e Max Filho disputaram a Prefeitura de Vila Velha em 2020 Crédito: Montagem A Gazeta

Foi uma vitória e tanto, considerando que era a primeira vez que Arnaldinho, na época vereador, disputava o Executivo municipal. Agora, ele vai tentar a reeleição. Max e Neucimar, desta vez, não vão estar em seu caminho, ao menos não diretamente.

De lá pra cá, os dois ex-prefeitos ficaram na planície, sem mandato. Em 2022, eles disputaram vagas na Câmara dos Deputados, mas não foram eleitos.

Max recebeu 16.822 votos e Neucimar, 39.539. Para se ter uma ideia, o deputado federal eleito com menos votos no Espírito Santo foi Messias Donato (Republicanos), escolhido por 42.640 eleitores.

Na eleição para o parlamento, o desempenho dos companheiros de chapa, do mesmo partido, importa muito. Mesmo assim, o resultado demonstrou uma queda no capital político dos experientes candidatos.

Max Filho não esmoreceu. Cogitou disputar a Prefeitura de Vila Velha em 2024. Mas, devido ao quadro de saúde do pai, o ex-governador Max Mauro, recuou.

"Cheguei a receber um convite honroso do PDT para ser candidato, mas, nestes últimos meses, minha agenda foi atravessada", contou Max à coluna, nesta quinta-feira (21).

"Meu pai, que completou 87 anos no dia 11 de março, foi internado quatro vezes. Desde dezembro, ele está fora do hospital e dedico minhas manhãs aos meus pais. Depois, do meio-dia às 19h, dou expediente no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), onde sou servidor de carreira. Não tive tempo para atuar como pré-candidato", complementou.

O tucano, contudo, ainda está nas fileiras contra Arnaldinho e defende que o PSDB lance candidato próprio para concorrer ao comando do Executivo municipal. Tem até o nome na ponta da língua: Maurício Gorza, ex-vereador.

"Vamos ter o nosso candidato e trabalhar para eleger o nosso candidato", cravou o ex-prefeito.

O PSDB, em Vila Velha e no Espírito Santo, porém, não está na mesma toada que ele e segue próximo de Arnaldinho. Mas Max insiste:

"O PSDB nacional tem uma diretriz, que é ter candidato próprio em cidades com mais de 100 mil eleitores. Vou defender isso com a nacional".

"(A administração de Arnaldinho) tem coisas boas e coisas novas. As boas não são novas e as novas não são boas" Max Filho (PSDB) - Ex-prefeito de Vila Velha

Quanto a Neucimar, bem, em 2020, quando estava no PSD, como já citado aqui, ele endossou apoio a Arnaldinho.

O ex-prefeito agora é presidente do PP de Vila Velha. O partido, que tem como presidente estadual o deputado federal Da Vitória, tem simpatia pelo atual prefeito, o que indica que deve apoiar a reeleição dele.

Neucimar, desde 2022, aproxima-se cada vez mais da direita. Naquele ano, por exemplo, apoiou Carlos Manato (PL) ao governo do Espírito Santo.

No último dia 25 de fevereiro, o ex-prefeito marcou presença na Avenida Paulista, em ato convocado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). "Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil", escreveu Neucimar na legenda de uma publicação no Instagram, em vídeo em que apareceu enrolado na bandeira nacional.

"Se não tivermos candidato próprio, vamos pleitear participação na chapa majoritária como vice, seja com Arnaldinho ou com Ramalho".

Há cerca de dois meses, o ex-prefeito avisou Da Vitória que não tinha interesse em disputar a Prefeitura de Vila Velha. Agora, diz-se disposto, "se for para ajudar o partido".