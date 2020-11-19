Vila Velha: Neucimar Fraga declara apoio a Arnaldinho Borgo

Neucimar declara voto em Arnaldinho Borgo durante live nesta quinta-feira Crédito: Montagem/Reprodução Instagram @neucimarfraga55

Durante o anúncio, Neucimar agradeceu o apoio de figuras políticas que estiveram em sua campanha, como os deputados estaduais Doutor Hércules (MDB) e Rafael Favatto (Patriota) e seu vice na chapa, o vereador de Vila Velha Ricardo Chiabai (Cidadania), deixando claro que seu posicionamento pessoal não reflete o dos colegas.

"Estou aqui porque tenho sido cobrado, claro que é porque a gente teve quase 40 mil votos. A cidade e o partido têm nos cobrado. Eu tenho que virar essa página do processo eleitoral 2020 pra cuidar da minha vida, dos meus negócios, é vida que segue. Não vou poder participar da campanha, mas, como disse, não sou detergente pra ficar neutro. Eu, como eleitor, vou pelo sentimento da cidade, um sentimento de renovação. Vou votar no Arnaldinho", disse.

Em tom brando, que já havia adotado durante a campanha, o ex-prefeito não fez críticas a nenhum dos candidatos. Antes, elogiou a campanha de Arnaldinho e disse, inclusive, que não teria problema em apoiar Max.

"Eu não tenho veto a nenhum dos dois nomes que estão aí. Eu já tive oportunidade de votar no Max pra vereador e depois para deputado. Fui vice-líder dele na Câmara. Tivemos divergências nos processos eleitorais, mas quero deixar aqui o meu respeito", afirmou, no início do anúncio.

Os dois se enfrentaram nas três últimas eleições municipais. Este ano, contudo, fizeram uma campanha sem ataques, o que sinalizava para uma relação mais cordial.

Após uma série de reuniões esta semana, inclusive com secretários do governo estadual e com seu grupo político em Vila Velha, Neucimar optou por apoiar Arnaldinho. O ex-prefeito deixou claro, no entanto, que os aliados podem seguir caminhos diferentes. "Chiabai, Favatto, Doutor Hércules e você, que me apoiou, se quiser votar em Max, pode acompanhar Max e se quiser ir pela renovação, pode ir pela renovação", pontuou.

CHIABAI COM ARNALDINHO

"Sempre fui um político de posicionamento. Na Câmara Municipal de Vila Velha votei contra a reeleição da presidência por duas vezes (na última o placar foi 16x01). Sou a favor da alternância no poder. Por essa razão, vou votar e apoiar o Arnaldinho Borgo no segundo turno", afirmou, em nota.

Durante o primeiro turno, Arnaldinho caminhou sem grandes alianças, com apenas três partidos em sua coligação, incluindo o dele próprio, e sem o apoio do principal nome do Podemos, o senador Marcos Do Val (Podemos). O parlamentar escolheu apoiar o tenente-coronel Wagner (PL), derrotado no primeiro turno.

Há dúvidas se Do Val vai declarar apoio ao vereador nesse segundo turno, mas seu candidato, coronel Wagner, já disse que ficará neutro.

NEUCIMAR APAGA POST EM QUE DIZ QUE RENOVAÇÃO "PODE SER O MAIS VELHO ENGANO"

Arnaldinho centra sua campanha em apresentar-se como candidato da renovação, que vai varrer a cidade da velha política. Nas redes sociais, essas críticas foram direcionadas principalmente ao prefeito Max Filho, mas também respingaram em Neucimar.

A estratégia de Arnaldinho tem dado certo. Ele conquistou 36% dos votos nas urnas, consagrando-se como candidato mais votado. O discurso esteve presente, inclusive, no anúncio de apoio do ex-prefeito ao vereador. Neucimar no trecho que citou o "sentimento de renovação".

Neucimar ainda tentou se aproximar da ideia, ao dizer durante a live que em sua primeira disputa pela prefeitura do município canela-verde, em 2008, concorreu sem grandes forças políticas e teria sido, também, uma fonte de renovação para o município.

Durante a campanha, contudo, o ex-prefeito chegou a revidar as provocações. Um dia antes da eleição, ele subiu o tom: Quem se diz renovação pode ser o mais velho engano. A aventura fez mal ao Rio de Janeiro e outros lugares tão diferentes como Pará ou Santa Cantarina. Não caia em enganações, alertou em uma publicação no Facebook. A postagem foi deletada nesta quarta-feira (18), no Instagram, um dia antes de declarar apoio ao vereador e, nesta quinta, a publicação também foi retirada do Facebook.