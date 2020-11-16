Após 28 anos como vereador, Ivan Carlini não se reelege em Vila Velha

Ivan Carlini (DEM) atua como vereador em Vila Velha há 28 anos Crédito: Câmara de Vila Velha

Vereador de Vila Velha há sete mandatos e presidente da Câmara por seis vezes, Ivan Carlini (DEM) não conseguiu se eleger para mais um mandato no Legislativo. O parlamentar foi o terceiro mais votado do município, com 3.502 votos, mas mesmo assim não foi eleito.

Carlini ficou como primeiro suplente do vereador reeleito Rogério Cardoso (DEM), que foi o mais votado da cidade, com 3.763 votos.

Completando 28 anos como vereador, até o início deste ano Carlini vinha dizendo que não iria mais se candidatar. Depois, mudou de ideia, e disse que disputaria "a pedido do povo" e para fortalecer o partido, como mostrou a coluna Leonel Ximenes.

"Meu partido, alguns vereadores e muitas pessoas pediram para eu ser candidato. Moro há 52 anos em Cobilândia, um bairro carente, e sou muito acessível à população", disse o parlamentar, que tem 60 anos de idade e está prestes a se aposentar, após 36 anos como servidor federal do Incra.

EM VITÓRIA, PRESIDENTE DA CÂMARA TAMBÉM NÃO SE ELEGEU

Na Capital, o presidente da Câmara municipal, Cléber Félix (DEM), também não foi eleito. Ele obteve 677 votos e é o primeiro suplente do vereador reeleito por seu partido, Sandro Parrini (DEM), com 1.232 votos.

Presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix Crédito: Facebook/Cleber Felix

Clebinho chegou a ser colocado como pré-candidato a prefeito pelo partido, mas depois desistiu e optou tentar continuar na Câmara.