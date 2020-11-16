Cariacica: Euclério Sampaio e Célia Tavares vão se enfrentar no 2º turno

Em terceiro lugar ficou Subtenente Assis (PTB), com 18.884 votos (11,48%). Eram 14 nomes na disputa, 10 a mais do que a cidade teve nas últimas eleições municipais, em 2016.

Em quarto lugar ficou Sandro Locutor (PROS ) , com 17.536 votos (10,66%). Marcos Bruno (Rede) ficou em quinto, com 16.031 (9,75%), e Dr. Helcio (PP), em sexto, com 12.173 (7,40% ). (Veja lista com o percentual de cada um abaixo) .

Euclério tem seis partidos em sua coligação: DEM, Avante, Cidadania, Republicanos, PMN e Podemos. Célia, apenas dois: PT e Solidariedade, que indicou o vice da chapa, Wanderlei Thomas. A candidatura do demista ganhou mais força com a base evangélica, cerca de nove convenções oficializaram apoio ao seu nome em vídeos publicados nas redes sociais. Já Célia baseou toda sua campanha na popularidade de Helder, com o slogan "Cariacica feliz de novo."