Cariacica: Euclério Sampaio e Célia Tavares vão se enfrentar no 2º turno

O resultado da disputa pela Prefeitura de Cariacica ficou para o 2º turno. Os candidatos Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT) vão se enfrentar novamente, no dia 29 de novembro. O primeiro colocado no município recebeu 30.934 votos (18,81% dos votos válidos), enquanto Célia ficou com 23.087 (14,04%). O município tem 262.414 eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
Em terceiro lugar ficou Subtenente Assis (PTB), com 18.884 votos (11,48%). Eram 14 nomes na disputa, 10 a mais do que a cidade teve nas últimas eleições municipais, em 2016.
Em quarto lugar ficou Sandro Locutor (PROS), com 17.536 votos (10,66%). Marcos Bruno (Rede) ficou em quinto, com 16.031 (9,75%), e Dr. Helcio (PP), em sexto, com 12.173 (7,40% ).(Veja lista com o percentual de cada um abaixo).
A disputa no município estava embolada até a última sexta-feira (13). É o que mostrava pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta. O levantamento apontava Sandro Locutor com 18% dos votos válidos e Euclério Sampaio com 16%. Considerando a margem de erro de cinco pontos para mais ou para menos, no entanto, do primeiro colocado até Subtenente Assis (PTB), que estava com 8%, havia empate técnico.
A falta de figuras de peso na disputa fez com que o cenário ficasse imprevisível até o último momento. Para compensar o pouco ou mediano capital político dos que concorriam, a corrida se tornou uma espécie de aposta sobre quem tinha o aliado mais forte. Euclério tem a seu lado o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos). Célia conta com o deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão (PT).
Euclério tem seis partidos em sua coligação: DEM, Avante, Cidadania, Republicanos, PMN e Podemos. Célia, apenas dois: PT e Solidariedade, que indicou o vice da chapa, Wanderlei Thomas. A candidatura do demista ganhou mais força com a base evangélica, cerca de nove convenções oficializaram apoio ao seu nome em vídeos publicados nas redes sociais. Já Célia baseou toda sua campanha na popularidade de Helder, com o slogan "Cariacica feliz de novo."
Seguindo a onda de exibir apoiadores, Locutor tinha ao seu lado o apresentador de TV e deputado federal Amaro Neto (Republicanos), que optou por apoiar a candidatura do ex-colega de Assembleia Legislativa, mesmo que seu partido tenha optado pela candidatura de Euclério. Os votos registrados neste domingo, no entanto, mandaram para o próximo turno os candidatos Euclério e Célia.
Os dois entram na fase curta que precede o segundo turno com discursos semelhantes. Usando, inclusive, a mesma palavra para definir a estratégia. Em entrevista após saber dos resultados, Euclério disse que não escolheu adversários, mas que vai buscar o apoio de todos os candidatos que perderam. Célia, também já começa a projetar alianças. Ambos dizendo a mesma coisa: "Queremos união."
RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA PREFEITO EM CARIACICA:
- Euclério Sampaio (DEM) 18,81%
- Célia Tavares (PT) 14,04%
- Subtenente Assis (PTB) 11,48%
- Sandro Locutor ( PROS) 10,66%
- Marcos Bruno (Rede) 9,75%
- Dr Helcio (PP) 7,40%
- Joel da Costa (PSL) 7,11%
- Dr Heraldo Lemos (PC do B) 5,50%
- Dr Motta (DC) 4,55%
- Saulo Andreon (PSB) 4,45%
- Adilson Avelina (PSC) 2,75%
- Celso Andreon (PSD) 2,30%
- Ivan Bastos (MDB) 1,01%
- Bia Biancardi (PMB) 0,18%