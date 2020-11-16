'Não escolhi adversário', diz Euclério, que vai para o segundo turno em Cariacica

O candidato (ao centro) acompanhou a apuração no andar superior do comitê, no bairro Alto Laje, ao lado do deputado estadual e principal apoiador Marcelo Santos (Podemos) Crédito: Fábio Vicentini

Com 100% das urnas apuradas, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) comemorou, com apoiadores no comitê de campanha, a liderança na disputa pela Prefeitura de Cariacica . Ele foi o primeiro colocado, neste domingo (15), com 30.934 votos (18,81% dos votos válidos). O demista vai enfrentar, no dia 29 de novembro, Célia Tavares (PT). A petista recebeu 23.087 votos (14,04%).

O candidato acompanhou a apuração no andar superior do comitê, no bairro Alto Laje, com o deputado estadual e principal apoiador, Marcelo Santos (Podemos). O colega de Assembleia esteve ao lado de Euclério durante entrevista coletiva concedida à imprensa e, inclusive, deu "dicas" sobre o que responder ou quando parar de falar.

"Eu, humildemente, dei minha parcela de contribuição, sou morador da cidade, contribuí no que eu pude contribuir. Meu papel na Assembleia vai ser ajudar Euclério a governar a cidade e estreitar ainda mais a relação com o governo do Estado. Minha dedicação, agora, vai ser exclusiva aqui em Cariacica", afirmou Marcelo.

A disputa em Cariacica foi eletrizante, com pesquisas de intenção de voto mostrando uma indefinição sobre quem estaria no segundo turno. A mais recente, do Ibope e publicada pela Rede Gazeta na sexta-feira (13) , mostrava Euclério à frente, mas ele era seguido por Sandro Locutor (Pros), com Célia em terceiro lugar. E é a petista que vai à segunda etapa da corrida.

"Eu não escolhi adversários. Tenho que trabalhar independente de quem seja o adversário" Euclério Sampaio (DEM) - Deputado estadual e candidato mais votado para prefeito em Cariacica

"Agradeço a Deus e ao povo de Cariacica por esse primeiro resultado. Reflete como eu fui recebido na rua", complementou Euclério.

Os aliados políticos viraram um trunfo para quem concorria em Cariacica e o segundo turno confirma isso. Em meio a 14 candidatos que não tinham um forte capital político, Euclério teve o apoio de Marcelo enquanto Célia caminhou ao lado do deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão (PT). Para enfrentar a petista, Euclério pretende manter o discurso de "união" e, para isso, vai buscar o apoio de todos os candidatos que ficaram fora da disputa.

"Nós pregamos a união. Cariacica precisa de união para avançar. Vou buscar apoio de todas as lideranças políticas", afirmou.

Como o senhor recebe esse primeiro resultado?

Primeiro, com muita humildade, eu avalio como positivo. Quero agradecer a Deus e ao povo da nossa cidade de Cariacica por esse primeiro resultado. Reflete como fui recebido na rua.

E agora, o que muda? Como será a estratégia para enfrentar esse segundo turno?

Vamos seguir no mesmo caminho, tentando agregar forças. Nosso lema é união, queremos a união em prol da nossa cidade. Cariacica precisa de união para que possa avançar.

Então o senhor pretende buscar o apoio dos candidatos que perderam?

Vou buscar o apoio de todo mundo. De todos. Vamos buscar as lideranças políticas para avançar.

Como será enfrentar a Célia no segundo turno? O senhor esperava que fosse ela sua oponente?

Eu não escolhi adversários, entendeu? Tenho que trabalhar independente de quem seja o adversário.

E caso o senhor seja eleito, quais serão as suas prioridades na gestão?