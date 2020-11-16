Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Cariacica

Cariacica terá uma nova formação na Câmara municipal a partir de 2021. Confira na lista abaixo os nomes, partidos e número de votos recebidos pelos candidatos a vereador eleitos neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral.
- Edgar do Esporte (PSL) 3.632 votos
- Lelo Couto (DEM) 2.824 votos
- Netinho (DC) 2.756 votos
- Cleidimar Alemão (PROS) 2.741 votos
- Lei (DEM) 2.711 votos
- Léo do Iapi (PDT) 2.657 votos
- Renato Machado (Avante) 2.568 votos
- Preto (PSB) 2.388 votos
- Sérgio Camilo (PRTB) 2.371 votos
- Cesar Lucas (PV) 2.346 votos
- Juquinha (PMN) 2.281 votos
- Paulo Foto (PROS) 2.125 votos
- Mauro Durval (Cidadania) 1.926 votos
- Andre Lopes (PT) 1.861 votos
- Amarildo Araujo (PSB) 1.755 votos
- Romildo Alves (PP) 1.678 votos
- Broinha (PMN) 1.527 votos
- Marcelo Zonta (Cidadania) 1.491 votos
- Edson Nogueira (Podemos) 1.122 votos
RENOVAÇÃO
A Câmara da cidade surpreendeu com a pequena renovação de seus parlamentares, em torno de 42%, ficando bem abaixo das maiores cidades da Grande Vitória. Foram eleitos 8 novos vereadores, das 19 vagas.
- São eles:
- Netinho (DC)
- Cleidimar Alemão (PROS)
- Lei (DEM)
- Preto (PSB)
- Juquinha (PMN)
- Paulo Foto (PROS)
- Mauro Durval (Cidadania)
- Marcelo Zonta (Cidadania)
Dos 19 vereadores da cidade, dois não tentaram a reeleição e outros 15 decidiram enfrentar o pleito. Destes, 11 parlamentares foram bem sucedidos e retornam para mais uma legislatura em 2021.
- São eles:
- Amarildo Araújo (PSB)
- André Monteiro Lopes (PT)
- Broinha (PMN)
- Cesar Lucas (PV)
- Edgar Pedro Teixeira (PSL)
- Edson Nogueira de Souza (PODE)
- Lelo Couto (DEM)
- Leo Alexandre Coutinho de Almeida (PDT)
- Renato Machado (Avante)
- Romildo Alves de Oliveira (PP)
- Sergio Camilo Gomes (PRTB)
Na cidade, dois vereadores decidiram disputar a Prefeitura: Celso Andreon (PSD) e Joel da Costa (PSL), mas não alcançaram votos para o segundo turno.