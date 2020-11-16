Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Cariacica

Câmara de Cariacica tem 19 vereadores Crédito: Ricardo Medeiros

vereador eleitos neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral. Cariacica terá uma nova formação na Câmara municipal a partir de 2021. Confira na lista abaixo os nomes, partidos e número de votos recebidos pelos candidatos aeleitos neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral.

Edgar do Esporte (PSL) 3.632 votos

(PSL) 3.632 votos Lelo Couto (DEM) 2.824 votos

(DEM) 2.824 votos Netinho (DC) 2.756 votos

(DC) 2.756 votos Cleidimar Alemão (PROS) 2.741 votos

(PROS) 2.741 votos Lei (DEM) 2.711 votos

(DEM) 2.711 votos Léo do Iapi (PDT) 2.657 votos

(PDT) 2.657 votos Renato Machado (Avante) 2.568 votos

(Avante) 2.568 votos Preto (PSB) 2.388 votos

(PSB) 2.388 votos Sérgio Camilo (PRTB) 2.371 votos

(PRTB) 2.371 votos Cesar Lucas (PV) 2.346 votos

(PV) 2.346 votos Juquinha (PMN) 2.281 votos

(PMN) 2.281 votos Paulo Foto (PROS) 2.125 votos

(PROS) 2.125 votos Mauro Durval (Cidadania) 1.926 votos

(Cidadania) 1.926 votos Andre Lopes (PT) 1.861 votos

(PT) 1.861 votos Amarildo Araujo (PSB) 1.755 votos

(PSB) 1.755 votos Romildo Alves (PP) 1.678 votos

(PP) 1.678 votos Broinha (PMN) 1.527 votos

(PMN) 1.527 votos Marcelo Zonta (Cidadania) 1.491 votos

(Cidadania) 1.491 votos Edson Nogueira (Podemos) 1.122 votos

RENOVAÇÃO

A Câmara da cidade surpreendeu com a pequena renovação de seus parlamentares, em torno de 42%, ficando bem abaixo das maiores cidades da Grande Vitória. Foram eleitos 8 novos vereadores, das 19 vagas.

São eles:



Netinho (DC)

Cleidimar Alemão (PROS)

Lei (DEM)

Preto (PSB)

Juquinha (PMN)

Paulo Foto (PROS)

Mauro Durval (Cidadania)

Marcelo Zonta (Cidadania)

Dos 19 vereadores da cidade, dois não tentaram a reeleição e outros 15 decidiram enfrentar o pleito. Destes, 11 parlamentares foram bem sucedidos e retornam para mais uma legislatura em 2021.

São eles:



Amarildo Araújo (PSB)

André Monteiro Lopes (PT)

Broinha (PMN)

Cesar Lucas (PV)

Edgar Pedro Teixeira (PSL)

Edson Nogueira de Souza (PODE)

Lelo Couto (DEM)

Leo Alexandre Coutinho de Almeida (PDT)

Renato Machado (Avante)

Romildo Alves de Oliveira (PP)

Sergio Camilo Gomes (PRTB)