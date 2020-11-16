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Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Cariacica

Cariacica terá uma nova formação na Câmara de Vereadores a partir de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 01:39

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 01:39

Data: 22/01/2020 - ES - Cariacica - Câmaraa Municipal de Vila Velha Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Câmara de Cariacica tem 19 vereadores Crédito: Ricardo Medeiros
Cariacica terá uma nova formação na Câmara municipal a partir de 2021. Confira na lista abaixo os nomes, partidos e número de votos recebidos pelos candidatos a vereador eleitos neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral.
  • Edgar do Esporte (PSL) 3.632 votos
  • Lelo Couto (DEM) 2.824 votos
  • Netinho (DC) 2.756 votos
  • Cleidimar Alemão (PROS) 2.741 votos
  • Lei (DEM)  2.711 votos
  • Léo do Iapi (PDT) 2.657 votos
  • Renato Machado (Avante) 2.568 votos
  • Preto (PSB) 2.388 votos
  • Sérgio Camilo (PRTB) 2.371 votos
  • Cesar Lucas (PV) 2.346 votos
  • Juquinha (PMN)  2.281 votos
  • Paulo Foto (PROS) 2.125 votos
  • Mauro Durval (Cidadania) 1.926 votos
  • Andre Lopes (PT) 1.861 votos
  • Amarildo Araujo (PSB) 1.755 votos
  • Romildo Alves (PP) 1.678 votos
  • Broinha (PMN) 1.527 votos
  • Marcelo Zonta (Cidadania) 1.491 votos
  • Edson Nogueira (Podemos)  1.122 votos

RENOVAÇÃO

A Câmara da cidade surpreendeu com a pequena renovação de seus parlamentares, em torno de 42%, ficando bem abaixo das maiores cidades da Grande Vitória. Foram eleitos 8 novos vereadores, das 19 vagas.
  • São eles:
  • Netinho (DC)
  • Cleidimar Alemão (PROS)
  • Lei (DEM)
  • Preto (PSB)
  • Juquinha (PMN)
  • Paulo Foto (PROS)
  • Mauro Durval (Cidadania)
  • Marcelo Zonta (Cidadania)
Dos 19 vereadores da cidade, dois não tentaram a reeleição e outros 15 decidiram enfrentar o pleito. Destes, 11 parlamentares foram bem sucedidos e retornam para mais uma legislatura em 2021.
  • São eles:
  • Amarildo Araújo (PSB)
  • André Monteiro Lopes (PT)
  • Broinha (PMN)
  • Cesar Lucas (PV)
  • Edgar Pedro Teixeira (PSL)
  • Edson Nogueira de Souza (PODE)
  • Lelo Couto (DEM)
  • Leo Alexandre Coutinho de Almeida (PDT)
  • Renato Machado (Avante)
  • Romildo Alves de Oliveira (PP)
  • Sergio Camilo Gomes (PRTB)
Na cidade, dois vereadores decidiram disputar a Prefeitura: Celso Andreon (PSD) e Joel da Costa (PSL), mas não alcançaram votos para o segundo turno.

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