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Eleições 2020

Arnaldinho e Max disputam o 2º turno para a Prefeitura de Vila Velha

O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) foi o candidato mais votado, com 36% dos votos válidos. Já Max recebeu 22,91% . Futuro prefeito será conhecido no dia 29 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 23:46

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 23:46

Eleição 2020 - Vencedor Vitória - Arnaldinho Borgo e Max Filho
Arnaldinho e Max disputam o 2º turno para a Prefeitura de Vila Velha Crédito: Facebook do candidato/Arte Geraldo Neto
A eleição para a Prefeitura de Vila Velha vai ser decidida no segundo turno entre o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) e o prefeito Max Filho (PSDB). Eles foram os candidatos mais votados neste domingo (15). Arnaldinho teve 73.122 votos, o equivalente a 36% dos votos válidos. Já Max foi o escolhido de 46.523 eleitores, o que corresponde a 22,91%.
A segunda etapa da eleição será realizada no dia 29 de novembro. No primeiro turno, 11 nomes disputaram a preferência dos eleitores da cidade canela-verde. Entre eles, o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD). Ele ficou em terceiro lugar e conquistou 19,31% dos votos válidos, um total de 39.219.
A eleição em Vila Velha teve alta taxa de abstenção (25,18%). Os votos brancos e nulo foram 6,7% e 7,18%, respectivamente. 
Confira o resultado obtido por cada um dos concorrentes:

  • Arnaldinho Borgo (Podemos): 36%
  • Max Filho (PSDB): 22,91%
  • Neucimar Fraga (PSD): 19,31%
  • Coronel Wagner (PL): 6,73%
  • Amarildo Lovato (PSL): 3,75%
  • Doutor Hudson (Republicanos): 3,20%
  • Rafael Primo (Rede): 2,76% 
  • Mônica Alves (PSOL): 2,29% 
  • Dalton Morais (Novo): 2,25% 
  • Fernanda Martins (PV): 0.52% 
  • Claudia Autista (PRTB): 0,29%

Como Vila Velha é um município com mais de 200 mil eleitores e nenhum candidato a prefeito alcançou mais de 50% dos votos válidos na primeira votação, há realização do segundo turno. 

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O embate entre Arnaldinho e Max é inédito e traz candidatos com perfil e experiência diferentes. Enquanto o vereador disputa sua primeira eleição para a prefeitura, o atual prefeito concorre ao cargo pela sexta vez.
Esse fato foi explorado pela campanha de Arnaldinho durante a corrida eleitoral. O vereador apostou em críticas a políticos mais tradicionais, com foco no tucano, e se colocou como um candidato que representa a renovação.
Ele, contudo, não é um rosto novo nas urnas. Arnaldinho exerce seu segundo mandato como vereador. Na Câmara Municipal, sempre se destacou por ser oposição a Max Filho. Os ataques aumentaram durante a campanha.

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O prefeito, por sua vez, usa os feitos de suas gestões para tentar se reeleger. Na maior parte da campanha, Max se manteve distante de embates e explorou a parceria estabelecida com o governo estadual. Ele tem em sua coligação o PSB, partido do governador Renato Casagrande.
Apesar disso, não houve nenhuma declaração de apoio por parte do chefe do Palácio Anchieta.

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CANDIDATOS VOTARAM PELA MANHÃ

Arnaldinho Borgo chegou ao local de votação, a escola João Calmon, na Praia das Gaivotas, junto com a esposa, Andressa, por volta das 10h15. O vereador acompanhou apoiadores e correligionários e afirmou após votar que tinha certinha que iria para o segundo turno. 
O prefeito Max Filho votou às 10h25 no Colégio Marista, no Centro. Acompanhado da esposa Simone, ele chegou cumprimentando eleitores e apoiadores de campanha. O tucano destacou o trabalho de campanha feito de forma diferente em meio a pandemia - ele contraiu o novo coronavírus e ficou 10 dias em isolamento.

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