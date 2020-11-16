Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Vila Velha

A Câmara Municipal de Vila Velha terá novos nomes a partir de 2021. Confira abaixo a relação dos nomes, do partido e do número de votos recebidos pelos candidatos a vereador eleitos neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral.
- Rogério Cardoso (DEM) 3.763 votos
- Bruno Lorenzutti (Podemos) 3.529 votos
- Anadelso Pereira (Podemos) 3.255 votos
- Patrícia Crizanto (PSB) 2.935 votos
- Joel Rangel (PTB) 2.618 votos
- Leo Pindoba (PTC) 2.160 votos
- Osvaldo Maturano (PSDB) 2.148 votos
- Jonimar (PSC) 2.096 votos
- Welber da Segurança (PSDB) 2.057 votos
- Renzo Mendes (PP) 1.973 votos
- Flavio Pires (PTC) 1.830 votos
- Fabio do Vale (Patriota) 1.810 votos
- Devacir Rabello (DC) 1.633 votos
- Romulo Lacerda (PSL) 1.602 votos
- Devanir Ferreira (Republicanos) 1.507 votos
- Tita (PSD) 1.354 votos
- DOrleans Sagais (PV) 1.282 votos
RENOVAÇÃO
Na cidade, a renovação na Câmara dos Vereadores superou os 70%, com eleição de 12 novos parlamentares.
- São eles:
- Joel Rangel (PTB)
- Leo Pindoba (PTC)
- Jonimar (PSC)
- Welber da Segurança (PSDB)
- Renzo Mendes (PP)
- Flavio Pires (PTC)
- Fabio do Vale (Patriota)
- Devacir Rabelo (DC)
- Romulo Lacerda (PSL)
- Devanir Ferreira (Republicanos)
- Tita (PSD)
- D"Orleans Sagais (PV)
Dos 17 parlamentares da Casa, um total de 13 tentaram permanecer como vereadores, mas apenas cinco conseguiram se reeleger.
- São eles:
- Anadelso Pereira (PODE)
- Bruno Lorenzutti (PODE)
- Osvaldo Maturano (PSDB)
- Patricia Crizanto (PSB)
- Rogerio Cardoso (DEM)
Um dos não reeleitos é Ivan Carlini (DEM). Ele disputava o seu oitavo mandato para a Câmara municipal, em que exerceu por seis vezes a presidência da Casa. Após 28 anos como parlamentar, a partir de 2021 ele não estará mais na Casa, apesar de ter sido o terceiro mais votado na cidade. Pelos cálculos do quociente eleitoral, o demista ficou de fora.
Dois vereadores disputaram outros cargos. Ricardo Chiabai (Cidadania) foi vice na chapa de Neucimar Fraga (PSD) na disputa pela Prefeitura de Vila Velha. Eles foram derrotados no primeiro turno. O outro é Arnaldinho Borgo (Podemos), que passou à segunda fase da corrida pelo Executivo municipal e enfrenta o prefeito Max Filho (PSDB) no dia 29 de novembro.