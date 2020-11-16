Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Vila Velha

Câmara de Vila Velha tem 17 vereadores Crédito: Divulgação

vereador eleitos neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral. A Câmara Municipal de Vila Velha terá novos nomes a partir de 2021. Confira abaixo a relação dos nomes, do partido e do número de votos recebidos pelos candidatos aeleitos neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral.

Rogério Cardoso (DEM) 3.763 votos

(DEM) 3.763 votos Bruno Lorenzutti (Podemos) 3.529 votos

(Podemos) 3.529 votos Anadelso Pereira (Podemos) 3.255 votos

(Podemos) 3.255 votos Patrícia Crizanto (PSB) 2.935 votos

(PSB) 2.935 votos Joel Rangel (PTB) 2.618 votos

(PTB) 2.618 votos Leo Pindoba (PTC) 2.160 votos

(PTC) 2.160 votos Osvaldo Maturano (PSDB) 2.148 votos

(PSDB) 2.148 votos Jonimar (PSC) 2.096 votos

(PSC) 2.096 votos Welber da Segurança (PSDB) 2.057 votos

(PSDB) 2.057 votos Renzo Mendes (PP) 1.973 votos

(PP) 1.973 votos Flavio Pires (PTC) 1.830 votos

(PTC) 1.830 votos Fabio do Vale (Patriota) 1.810 votos

(Patriota) 1.810 votos Devacir Rabello (DC) 1.633 votos

(DC) 1.633 votos Romulo Lacerda (PSL) 1.602 votos

(PSL) 1.602 votos Devanir Ferreira (Republicanos) 1.507 votos

(Republicanos) 1.507 votos Tita (PSD) 1.354 votos

(PSD) 1.354 votos DOrleans Sagais (PV) 1.282 votos

RENOVAÇÃO

Na cidade, a renovação na Câmara dos Vereadores superou os 70%, com eleição de 12 novos parlamentares.

São eles:



Joel Rangel (PTB)

Leo Pindoba (PTC)

Jonimar (PSC)

Welber da Segurança (PSDB)

Renzo Mendes (PP)

Flavio Pires (PTC)

Fabio do Vale (Patriota)

Devacir Rabelo (DC)

Romulo Lacerda (PSL)

Devanir Ferreira (Republicanos)

Tita (PSD)

D"Orleans Sagais (PV)

Dos 17 parlamentares da Casa, um total de 13 tentaram permanecer como vereadores, mas apenas cinco conseguiram se reeleger.

São eles:



Anadelso Pereira (PODE)

Bruno Lorenzutti (PODE)

Osvaldo Maturano (PSDB)

Patricia Crizanto (PSB)

Rogerio Cardoso (DEM)

Um dos não reeleitos é Ivan Carlini (DEM). Ele disputava o seu oitavo mandato para a Câmara municipal, em que exerceu por seis vezes a presidência da Casa. Após 28 anos como parlamentar, a partir de 2021 ele não estará mais na Casa, apesar de ter sido o terceiro mais votado na cidade. Pelos cálculos do quociente eleitoral, o demista ficou de fora.