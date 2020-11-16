'Tivemos campanha de vereador, agora vamos fazer de prefeito', diz Max Filho

Max Filho vai disputar o segundo turno de Vila Velha com Arnaldinho Borgo Crédito: Assessoria/Divulgação

O atual prefeito Max Filho (PSDB) conseguiu uma das vagas para o segundo turno em Vila Velha . Em um páreo acirrado com o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD), o tucano conquistou 22,19% dos votos válidos. Na ponta da disputa, ficou o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) que obteve 36% dos votos.

Para Max, o resultado não foi tão bom como esperava. "Teria sido muita pretensão da minha parte em uma eleição tão disputada como a de Vila Vela, fazer campanha sem sair de casa já que, lamentavelmente contraí a Covid-19, não estava podendo nem sair do quarto", afirmou Max Filho.

Durante a campanha, Max Filho foi diagnosticado com Covid-19 e retornou às ruas no dia 08 de novembro. No tempo de isolamento, Max intensificou a presença em suas redes sociais e deixou o vice, Jorge Carreta (PP), a frente da campanha nas ruas.

Em uma disputa acirrada, Max chegou a polarizar nas pesquisas de intenção de voto com o ex-prefeito Neucimar Fraga , a quem derrotou em 2016. O prefeito tenta seu quarto mandato à frente do Executivo. Ele comandou Vila Velha entre 2000 e 2008, e segue na atual administração.

"Eu senti isso na rua, as pessoas queriam estar com o prefeito, dialogar com o candidato. Deixei de receber grupos e dialogar. Além disso, pesou o fato de eram 11 candidatos, sendo que 10 eram estilingues, sendo bombardeado de todos os lados e sequer tivemos a chance de um debate", descreveu Max Filho, que foi o principal alvo de críticas durante a campanha, algumas delas bem diretas, disparadas pelo vereador e candidato a prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos).

Prefeito e candidato à reeleição em Vila Velha, Max Filho (PSDB) votou em colégio do Centro Crédito: José Carlos Schaeffer

Max vai ter que driblar a rejeição dos eleitores  de acordo com a pesquisa Ibope, 34% afirmam que não votariam de jeito nenhum nele  e um histórico de que ex-prefeitos não se reelegem na cidade, como ocorreu nos últimos dois pleitos, com Neucimar e Rodney Miranda (Republicanos).

Para mudar esse quadro, o tucano aposta em apresentar novas propostas. "A rejeição vem caindo e vamos continuar trabalhando para reduzi-la, pois toda eleição tem sua história. Agora vamos ter a oportunidade de comparar projetos para que as eleições decidam. Já assistimos experiências desastradas em um passado recente. O segundo turno é uma eleição onde o mais importante é o diálogo com o povo. Tivemos uma campanha de vereador, agora vamos fazer uma campanha para prefeito", alfinetou.