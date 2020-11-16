Mais votado em Vila Velha, Arnaldinho Borgo sobe o tom nas críticas no 2º turno

Arnaldinho Borgo recebeu 36% dos votos válidos e vai ao segundo turno Crédito: Carlos Alberto Silva

Arnaldinho está em seu segundo mandato como vereador e concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito. Em seu primeiro discurso após o resultado das urnas já deu o tom de sua estratégia neste segundo turno. Eu sou candidato por causa de Max, da incompetência dele em administrar a cidade, declarou.

A diferença entre os dois candidatos foi de 26.599 votos. No primeiro turno, 11 nomes disputaram a preferência dos eleitores canela-verde. A segunda etapa da eleição será realizada no dia 29 de novembro.

Durante a maior parte da corrida eleitoral, Arnaldinho correu por fora, aparecendo em terceiro lugar nas pesquisas, em uma disputa polarizada por Max Filho e Neucimar Fraga. Na mais recente sondagem feita pelo Ibope, divulgada na sexta-feira (13), no entanto, ele aparecia tecnicamente empatado com os dois , considerando o limite da marem de erro. Ao contrário de seus adversários, não poupou críticas às gestões passadas, com ataques mais direcionados ao atual prefeito, postura que já exercia na Câmara municipal.

Nesta reta final, Arnaldinho intensificou as caminhadas em várias regiões de Vila Velha e engrossou o discurso de combate à velha política, colocando-se como o candidato da renovação, mesmo não sendo um rosto tão novo nas urnas. Essa estratégia deve ser reforçada na campanha para o segundo turno.

As pessoas mostraram que elas querem renovação, que elas não aguentam mais essa velha política na cidade, que fez Vila Velha ser uma cidade dormitório, afirmou o candidato,

Com uma coligação pequena, composta por apenas três partidos (Podemos, PTC e Solidariedade), o vereador não contou com muitos aliados durante a corrida. O principal representante do seu partido, o senador Marcos do Val (Podemos), escolheu apoiar outro candidato na cidade, o tenente-coronel Wagner (PL).

"Tenho o máximo respeito pela escolha dele. Ele escolheu apoiar um candidato que perdeu para um vereador", alfinetou. O militar ficou em quarto lugar na disputa, com 6,73% dos votos válidos (13.661).

Your browser does not support the video tag.

A busca pelo apoio de outros candidatos é algo ainda incerto, segundo o candidato. Questionado sobre o assunto, ele desconversa. Diz que está aberto a conversas mas é assertivo: Não vamos nos aliar à velha política, nós somos aliados do povo. E emenda: "Não tive padrinhos políticos, ninguém colocou a mão na minha cabeça e disse que eu seria prefeito. Fiz uma campanha limpa, baseada em propostas."

Arnaldinho comemorou o resultado da apuração caindo nos braços de aliados, em um evento fechado para amigos na sede do Podemos, na Praia das Gaivotas, bairro onde mora, em Vila Velha. O vice dele, Victor Linhalis (Solidariedade), também estava no local.

Confira a entrevista com o candidato: