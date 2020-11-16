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Eleições

Mais votado em Vila Velha, Arnaldinho Borgo sobe o tom nas críticas no 2º turno

Eu sou candidato por causa de Max, da incompetência dele em administrar a cidade, declarou o candidato após o resultado das urnas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 00:40

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 00:40

Arnaldinho Borgo recebeu 36% dos votos válidos e vai ao segundo turno
Arnaldinho Borgo recebeu 36% dos votos válidos e vai ao segundo turno Crédito: Carlos Alberto Silva
Desbancando forças tradicionais da política na cidade, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) foi o candidato mais votado para a Prefeitura de Vila Velha neste domingo (15). Com 36% dos votos válidos (73.122) ele vai para o segundo turno e enfrenta o atual prefeito, Max Filho (PSDB). O tucano teve 22,91% dos votos (46.523). 
Arnaldinho está em seu segundo mandato como vereador e concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito. Em seu primeiro discurso após o resultado das urnas já deu o tom de sua estratégia neste segundo turno. Eu sou candidato por causa de Max, da incompetência dele em administrar a cidade, declarou.
A diferença entre os dois candidatos foi de 26.599 votos. No primeiro turno, 11 nomes disputaram a preferência dos eleitores canela-verde. A segunda etapa da eleição será realizada no dia 29 de novembro.
Durante a maior parte da corrida eleitoral, Arnaldinho correu por fora, aparecendo em terceiro lugar nas pesquisas, em uma disputa polarizada por Max Filho e Neucimar Fraga. Na mais recente sondagem feita pelo Ibope, divulgada na sexta-feira (13), no entanto, ele aparecia tecnicamente empatado com os dois, considerando o limite da marem de erro. Ao contrário de seus adversários, não poupou críticas às gestões passadas, com ataques mais direcionados ao atual prefeito, postura que já exercia na Câmara municipal.

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Nesta reta final, Arnaldinho intensificou as caminhadas em várias regiões de Vila Velha e engrossou o discurso de combate à velha política, colocando-se como o candidato da renovação, mesmo não sendo um rosto tão novo nas urnas. Essa estratégia deve ser reforçada na campanha para o segundo turno.
As pessoas mostraram que elas querem renovação, que elas não aguentam mais essa velha política na cidade, que fez Vila Velha ser uma cidade dormitório, afirmou o candidato,
Com uma coligação pequena, composta por apenas três partidos (Podemos, PTC e Solidariedade), o vereador não contou com muitos aliados durante a corrida. O principal representante do seu partido, o senador Marcos do Val (Podemos), escolheu apoiar outro candidato na cidade, o tenente-coronel Wagner (PL).
"Tenho o máximo respeito pela escolha dele.  Ele escolheu apoiar um candidato que perdeu para um vereador", alfinetou. O militar ficou em quarto lugar na disputa, com 6,73% dos votos válidos (13.661).
A busca pelo apoio de outros candidatos é algo ainda incerto, segundo o candidato. Questionado sobre o assunto, ele desconversa. Diz que está aberto a conversas mas é assertivo: Não vamos nos aliar à velha política, nós somos aliados do povo. E emenda: "Não tive padrinhos políticos, ninguém colocou a mão na minha cabeça e disse que eu seria prefeito. Fiz uma campanha limpa, baseada em propostas."

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Arnaldinho comemorou o resultado da apuração caindo nos braços de aliados, em um evento fechado para amigos na sede do Podemos, na Praia das Gaivotas, bairro onde mora, em Vila Velha. O vice dele, Victor Linhalis (Solidariedade), também estava no local. 
Confira a entrevista com o candidato:

O senhor deixou para trás duas lideranças políticas tradicionais em Vila Velha, se consagrando o candidato mais votado no primeiro turno. A que o senhor credita o resultado de hoje?

A cidade reconheceu que a gente representa a renovação e novas ideias. A nossa campanha foi sempre pautada em propostas, em mostrar que nós planejamos Vila Velha e queremos que as políticas públicas funcionem e cheguem ao povo. Somos a nova política e a nova política é você não fazer troca, é não vender a prefeitura.

A sua campanha foi uma das mais críticas em relação à gestão atual e administrações passadas. O prefeito Max Filho será seu adversário no segundo turno. Esse tom vai ser mantido?

Não é uma crítica, é uma constatação a questão da velha política e da oposição à atual administração. A gente não faz campanha baseada em crítica, a gente faz uma campanha propositiva, limpa, honesta. Queremos de fato debater propostas de políticas públicas, e é isso que esperamos do nosso adversário.

Qual sua estratégia para vencer o segundo turno?

A nossa estratégia é conseguir levar para a população todas as nossas propostas. Vamos continuar ouvindo e conversando com o povo para que Vila Velha se transforme na melhor cidade para se viver e se empreender.

O candidato Neucimar Fraga ficou fora do segundo turno. Ele obteve cerca de 39 mil votos, que vão para algum candidato no segundo turno. O senhor pretende busca essa aliança?

A nossa aliança é com o povo, todos os que querem a renovação estão prontos para caminhar no nosso projeto.

Mas o senhor aceitaria o apoio de Neucimar caso ele te procurasse? Não acha importante?

A gente quer caminhar com o povo, a nossa prioridade é com o povo e não com os políticos de fato, com A ou B. A importância, neste momento, é conseguir mostrar o planejamento que fizemos para Vila Velha. É isso que vai levar a gente à vitória.

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