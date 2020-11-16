Derrotado em primeiro turno, Neucimar ainda não decidiu quem apoiará

Em uma campanha de poucas trocas de farpas com o atual prefeito e candidato, Max Filho (PSDB), o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) deixou a disputa num singelo terceiro lugar, com 19,31% dos votos válidos. Ele foi superado por Arnaldinho Borgo (Podemos), que teve 36%, e por Max, que obteve 22,91%.
Ao ser questionado sobre o que faltou em sua campanha em 2020, Neucimar resolveu apontar o que teve nela: Covid-19. "Poderia ter sido pior, já que numa eleição com Covid-19 tem que primeiro sobreviver. Nós fizemos uma campanha limpa, propositiva e discutimos o presente e o futuro da cidade. Não faltou vontade nesta campanha", descreveu.
O candidato agradeceu aos seus eleitores, mas disse que ainda é uma incógnita quem receberá seu apoio no segundo turno. "Eu sou grato às pessoas que nos acompanharam nesse projeto e nos conferiram mais de 40 mil votos. Como presidente do partido PSD, a expectativa é participarmos nos municípios da Grande Vitória com apoio, porém, só teremos essa reposta após reunião com a Executiva do partido, que deve acontecer até na terça-feira (17)", destacou.
Apesar da derrota nas urnas, Neucimar agora segue de olho em outro resultado eleitoral: o da Serra. Caso Sergio Vidigal (PDT) seja eleito prefeito, Neucimar, que é o primeiro suplente da coligação em que está o pedetista, conseguirá uma vaga na Câmara dos Deputados. Vidigal disputa o segundo turno com Fabio Duarte (Rede).
A segunda etapa da eleição será realizada no dia 29 de novembro. No primeiro turno, 11 nomes disputaram a preferência dos eleitores canela-verde.