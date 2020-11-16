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Eleições 2020

Derrotado em primeiro turno, Neucimar ainda não decidiu quem apoiará

Ex-prefeito de Vila Velha e tradicional candidato, Neucimar Fraga também é presidente do PSD. O candidato que vai receber o seu apoio ainda é uma incógnita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 02:02

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 02:02

Candidato a prefeito
Neucimar Fraga foi derrotado no primeiro turno em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em uma campanha de poucas trocas de farpas com o atual prefeito e candidato, Max Filho (PSDB), o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) deixou a disputa num singelo terceiro lugar, com 19,31% dos votos válidos. Ele foi superado por Arnaldinho Borgo (Podemos), que teve 36%, e por Max, que obteve 22,91%.
Ao ser questionado sobre o que faltou em sua campanha em 2020, Neucimar resolveu apontar o que teve nela: Covid-19. "Poderia ter sido pior, já que numa eleição com Covid-19 tem que primeiro sobreviver. Nós fizemos uma campanha limpa, propositiva e discutimos o presente e o futuro da cidade. Não faltou vontade nesta campanha", descreveu. 
O candidato agradeceu aos seus eleitores, mas disse que ainda é uma incógnita quem receberá seu apoio no segundo turno. "Eu sou grato às pessoas que nos acompanharam nesse projeto e nos conferiram mais de 40 mil votos. Como presidente do partido PSD,  a expectativa é participarmos nos municípios da Grande Vitória com apoio, porém, só teremos essa reposta após reunião com a Executiva do partido, que deve acontecer até na terça-feira (17)", destacou.  

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Apesar da derrota nas urnas, Neucimar agora segue de olho em outro resultado eleitoral: o da Serra. Caso Sergio Vidigal (PDT) seja eleito prefeito, Neucimar, que é o primeiro suplente da coligação em que está o pedetista, conseguirá uma vaga na Câmara dos Deputados. Vidigal disputa o segundo turno com Fabio Duarte (Rede).
A segunda etapa da eleição será realizada no dia 29 de novembro. No primeiro turno, 11 nomes disputaram a preferência dos eleitores canela-verde.

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