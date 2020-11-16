Sergio Vidigal e Fabio Duarte disputam segundo turno na Serra

Sergio Vidigal e Fabio Duarte disputam o segundo turno Crédito: Facebook dos candidatos/Arte Geraldo Neto

Contrariando as previsões das pesquisas eleitorais, que indicavam que as eleições na Serra terminariam no primeiro turno, os moradores da cidade só vão conhecer o novo gestor da prefeitura no dia 29 de novembro. O deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) e o vereador Fabio Duarte (Rede) foram escolhidos pelos eleitores para disputar o segundo turno.

Com 100% das urnas já apuradas neste domingo (15), Vidigal teve 100.837 votos, o que corresponde a 47,46% dos votos válidos e Fabio alcançou 41.194 (19,39%).

última pesquisa realizada pelo Ibope no município, divulgada na última sexta-feira (13), indicava Vidigal como ganhador já no primeiro turno, com 56% das intenções de voto.

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Cidades que têm mais de 200 mil habitantes e em que o candidato mais votado não tenha alcançado ao menos 50% + 1 dos votos no primeiro turno passam por uma segunda etapa de votação.

O CANDIDATO DO AUDIFAX

Fabio Duarte, que também vai ao segundo turno, é apoiado pelo atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede). Audifax é o principal adversário de Vidigal na Serra, mas desta vez não disputou o pleito diretamente, uma vez que já está no segundo mandato consecutivo.

Vidigal votou na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Istela Modenesi, no Bairro das Laranjeiras, região da Grande Jacaraípe. Ele chegou à escola por volta de 10h30, ao lado da esposa, Suely Vidigal. Ele acompanhou a apuração dos votos em casa, com a família.

Já Fabio votou às 11h na Escola Judith Leão Castello Ribeiro, no bairro Pitanga, junto com a mãe, sua esposa e a filha mais velha, Rebeca. Ele acompanhou a apuração em casa com a família e, depois do resultado, foi ao comitê de campanha de seu partido.

Pela quarta vez consecutiva, Vidigal termina o turno inicial na frente. Em 2008, ele se elegeu prefeito da cidade, seu último mandato. Mas, mesmo vencendo na primeira etapa da disputa em 2012 e 2016, acabou perdendo no segundo turno para o prefeito da Serra em exercício, Audifax.