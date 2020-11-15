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Eleições 2020

Primeiro prefeito eleito no ES em 2020 é Ninho, em Dores do Rio Preto

Candidato foi reeleito com 3.020 votos, que correspondem a 61,37% dos votos válidos. Resultado foi divulgado 58 minutos após início da apuração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 19:35

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:35

Resultado da eleição 2020 em Dores do Rio Preto
Resultado da eleição 2020 em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução/A Gazeta
O primeiro prefeito eleito nas eleições 2020, no Espírito Santo, é Ninho (Cidadania). Ele foi reeleito no município de Dores do Rio Preto com 3.020 votos, que correspondem a 61,37% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Claudia Bastos (PSDB), com 37,31% e, em terceiro e último, Dodo da Madalena (PSD), com 1,32%. A apuração na cidade e divulgação do resultado durou 58 minutos.

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Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho, tem 52 anos, é casado e tem um patrimônio declarado de R$ 250 mil. Na eleição de 2016 ele foi eleito com uma diferença de 5 votos.
Dores do Rio Preto
Ninho, do Cidadania, se reelegeu em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação
No total, Dores do Rio Preto registrou 5.153 eleitores nas urnas, dos quais 38 (0,74%) votaram em branco e 194 (3,76%) votaram nulo. Foram registradas 850 abstenções, representando 14,16% da população.
O segundo município capixaba a ter o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral foi Bom Jesus do Norte. Toninho Gualhano (PMN) foi eleito com 2.284 votos (38,74%). Outros cinco candidatos estavam na disputa. Em segundo lugar ficou Marquinho Messias (PSD), 34,41%.

VEREADORES

Os cidadãos de Dores do Rio Preto elegeram nove vereadores na eleição deste ano. Quatro deles são do mesmo partido do prefeito, o Cidadania: Carola, com 7,31% (352 votos); Professor Gugu, 6,65% (320 votos); Toninho Zoreia, 6,65%, (320 votos); e Marinaldo, com 4,15% (200 votos).
Também foram eleitos Angelo Otaviano (PSB), com 5,65% dos votos, Bruno da Saúde (Republicanos), com 5,61%, Raimundo Magalhães, com 4,51%, Jefinho (PSB), com 3,39% e Nelsinho Brisa (DEM), com 3,30%.
*Taisa Vargas é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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