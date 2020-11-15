Primeiro prefeito eleito no ES em 2020 é Ninho, em Dores do Rio Preto

Resultado da eleição 2020 em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução/A Gazeta

Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho, tem 52 anos, é casado e tem um patrimônio declarado de R$ 250 mil. Na eleição de 2016 ele foi eleito com uma diferença de 5 votos.

Ninho, do Cidadania, se reelegeu em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação

No total, Dores do Rio Preto registrou 5.153 eleitores nas urnas, dos quais 38 (0,74%) votaram em branco e 194 (3,76%) votaram nulo. Foram registradas 850 abstenções, representando 14,16% da população.

O segundo município capixaba a ter o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral foi Bom Jesus do Norte . Toninho Gualhano (PMN) foi eleito com 2.284 votos (38,74%). Outros cinco candidatos estavam na disputa. Em segundo lugar ficou Marquinho Messias (PSD), 34,41%.

VEREADORES

Os cidadãos de Dores do Rio Preto elegeram nove vereadores na eleição deste ano. Quatro deles são do mesmo partido do prefeito, o Cidadania: Carola, com 7,31% (352 votos); Professor Gugu, 6,65% (320 votos); Toninho Zoreia, 6,65%, (320 votos); e Marinaldo, com 4,15% (200 votos).

Também foram eleitos Angelo Otaviano (PSB), com 5,65% dos votos, Bruno da Saúde (Republicanos), com 5,61%, Raimundo Magalhães, com 4,51%, Jefinho (PSB), com 3,39% e Nelsinho Brisa (DEM), com 3,30%.