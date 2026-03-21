Lotofácil

Aposta de R$ 3,50 feita na Serra acerta dezenas e leva prêmio de mais de R$ 2 milhões

Segundo a Caixa, jogo foi feito pela internet e acertou os 15 números do concurso 3641, realizado na noite desta sexta-feira (20). Outros quatro apostadores também acertaram

Publicado em 21 de março de 2026 às 12:14

O Concurso 3641 da Lotofácil rendeu mais de R$ 2 milhões a um apostador da Serra, que acertou os 15 números Crédito: Divulgação

Tem novo milionário no Espírito Santo. Uma aposta feita na Serra, pela internet, acertou as 15 dezenas do concurso 3641, da Lotofácil, realizado na noite desta sexta-feira (20). O jogo simples custou apenas R$ 3,50 ao apostador, que agora terá direito a resgatar o prêmio de 2.185.786,92.

Além da aposta feita no município da Grande Vitória, outros quatro bilhetes também acertaram os números sorteados e, desta forma, também receberão os pouco mais de R$ 2 milhões do prêmio principal. Os demais ganhadores são das cidades de Itaquaquecetuba (SP), Parauapebas (PA), Barreiras e Morro do Chapéu, ambas na Bahia.

Confira os números sorteados e a respectiva premiação para cada faixa de acertos: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25.

Apostas premiadas no concurso 3641:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras - prêmio por aposta: R$ 2.185.786,92;



14 acertos: 857 apostas ganhadoras - prêmio por aposta: R$ 1.559,28;



13 acertos: 25.315 apostas ganhadoras - prêmio por aposta: R$ 35,00);



12 acertos: 284.752 apostas ganhadoras - prêmio por aposta: R$ 14,00);



11 acertos: 1.463.027 apostas ganhadoras - prêmio por aposta: R$ 7,00).



Como jogar

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante, e leva o prêmio caso acerte 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível deixar que o próprio sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha.

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