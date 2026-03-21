Aposta de R$ 3,50 feita na Serra acerta dezenas e leva prêmio de mais de R$ 2 milhões

Publicado em 21 de março de 2026 às 12:14
Tem novo milionário no Espírito Santo. Uma aposta feita na Serra, pela internet, acertou as 15 dezenas do concurso 3641, da Lotofácil, realizado na noite desta sexta-feira (20). O jogo simples custou apenas R$ 3,50 ao apostador, que agora terá direito a resgatar o prêmio de 2.185.786,92.
Além da aposta feita no município da Grande Vitória, outros quatro bilhetes também acertaram os números sorteados e, desta forma, também receberão os pouco mais de R$ 2 milhões do prêmio principal. Os demais ganhadores são das cidades de Itaquaquecetuba (SP), Parauapebas (PA), Barreiras e Morro do Chapéu, ambas na Bahia.
Confira os números sorteados e a respectiva premiação para cada faixa de acertos: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25.
Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante, e leva o prêmio caso acerte 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
É possível deixar que o próprio sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha.
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