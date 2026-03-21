Forte chuva deixa rua alagada e destrói calçamento em Rio Bananal

Fortes chuvas atingiram o município de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (21). De acordo com a prefeitura do município, a estação meteorológica localizada no bairro Santo Antônio registrou um acumulado de 63,2 mm.

O grande volume de água provocou um ponto de alagamento no mesmo bairro. A prefeitura informou que, por volta das 7h40 da manhã, a água já havia escoado completamente, deixando a via novamente liberada e transitável para veículos e pedestres.

Em outro ponto da cidade, no local conhecido como Morro da Vera, o temporal causou danos em parte do calçamento. A prefeitura informou que a equipe de serviços urbanos já está mobilizada e realizará os reparos necessários o mais breve possível. A administração municipal reforçou o pedido à população para que evitem o descarte irregular de lixo nas ruas, contribuindo para o bom funcionamento do sistema de escoamento.