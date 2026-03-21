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Temporal alaga ruas e deixa famílias desalojadas em Presidente Kennedy

Publicado em 21/03/2026 às 11h52
Água invade casas após forte chuva em Presidente Kennedy
Água invade casas após fortes chuvas em Presidente Kennedy Crédito: Montagem A Gazeta

As fortes chuvas que atingiram o município de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (20), deixaram ruas da cidade alagadas e invadiram casas. De acordo com a Defesa Civil da cidade, eram esperados cerca de 66mm, mas chegou a chover mais de 80mm em uma hora, em algumas localidades. 

Uma das regiões mais atingidas foi o distrito de Mineirinho. O centro do município também registrou alagamentos. De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, ao menos 12 famílias estavam desalojadas. A prefeitura informou que, ao tomar conhecimento, encaminhou a equipe da Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil para prestar apoio às pessoas atingidas. 

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Trem de passageiros de Vitória a Minas tem viagem cancelada por manifestação neste sábado (21)

Publicado em 21/03/2026 às 10h57

O Trem de Passageiro da Estrada Ferro Vitória (EFVM) teve a circulação interrompida nos dois sentidos neste sábado (21). Segundo a Vale, responsável pela ferrovia, a interrupção acontece devido a uma manifestação na linha de ferro no município de Resplendor, em Minas Gerais.

A empresa de mineração informou que adotará medidas cabíveis para liberação da vida e para a operação seguir de forma segura. Os passageiros com viagem agendada e que foram prejudicados podem remarcar o bilhete ou pedir reembolso em até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas pelo canal Alô Vale 0800 285 7000.

Essa é a segunda paralisação do serviço no mês de março. No dia nove, o trem também não circulou devido a um protesto em Turumitinga, no eEtado mineiro.

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Carros ficam atolados na ES 137 após temporal em São Gabriel da Palha

Publicado em 21/03/2026 às 10h31
Os carros precisaram de ajuda para serem retirados da lama
Servidores e bombeiros atuaram na retirada dos carros em meio à lama e na liberação da via Crédito: Defesa Civil de São Gabriel da Palha

As fortes chuvas da manhã deste sábado (21) causaram grande acúmulo de lama na rodovia ES 137, trecho que liga o distrito de São Roque da Terra Roxa, em São Gabriel da Palha, à Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo. Diversos carros ficaram atolados após passarem pelo local, e o trecho ficou interditado nos dois sentidos. 

De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros atuam no local em apoio ao DER-ES para garantir a segurança dos usuários da via. Por volta das 09h25, após as primeiras intervenções, o tráfego foi parcialmente restabelecido em sistema de pare e siga em uma das faixas.  As equipes das Secretarias Municipais de Agricultura, Serviços Urbanos e Obras  também disponibilizaram maquinários para realizar a limpeza e a liberação da estrada. 

O DER foi procurado pela reportagem para mais detalhes sobre a situação.

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Forte chuva deixa rua alagada e destrói calçamento em Rio Bananal

Publicado em 21/03/2026 às 10h09
Transtornos causados pelas fortes chuvas em Rio Bananal, na manhã deste sábado (21)
Transtornos causados pelas fortes chuvas em Rio Bananal, na manhã deste sábado (21) Crédito: Montagem A Gazeta

Fortes chuvas atingiram o município de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (21). De acordo com a prefeitura do município, a estação meteorológica localizada no bairro Santo Antônio registrou um acumulado de 63,2 mm.

O grande volume de água provocou um ponto de alagamento no mesmo bairro. A prefeitura informou que, por volta das 7h40 da manhã, a água já havia escoado completamente, deixando a via novamente liberada e transitável para veículos e pedestres.

Em outro ponto da cidade, no local conhecido como Morro da Vera, o temporal causou danos em parte do calçamento. A prefeitura informou que a equipe de serviços urbanos já está mobilizada e realizará os reparos necessários o mais breve possível. A administração municipal reforçou o pedido à população para que evitem o descarte irregular de lixo nas ruas, contribuindo para o bom funcionamento do sistema de escoamento.

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Tanque se desprende de carreta e atinge empresa em Cariacica

Publicado em 20/03/2026 às 20h41
Tanque de uma carreta se desprendeu e atingiu o muro de uma empresa em Cariacica
Tanque de uma carreta se desprendeu e atingiu o muro de uma empresa em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

O tanque de uma carreta que transportava 22 mil litros de gasolina se desprendeu e atingiu o muro de uma empresa localizada no bairro Jardim América, em Cariacica, no final da tarde desta sexta-feira (20). Não houve feridos.

Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o motorista disse acreditar que o eixo principal se soltou, provocando o acidente, na descida da Segunda Ponte. Até o momento, não há registro de vazamento de combustível. A Guarda de Trânsito de Cariacica foi ao local, que precisou ser isolado.

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Mais de 300 pessoas estão desalojadas após chuvas em Marechal Floriano

Publicado em 20/03/2026 às 19h34

Cerca de 320 pessoas ficaram desalojadas após chuvas causarem alagamentos e danos em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (19). A informação foi divulgada pela Defesa Civil Municipal nesta sexta-feira (20).

A Prefeitura disponibilizou abrigos em escolas e quadras e pede que quem quiser ajudar entre em contato com a Secretaria de Obras pelo telefone 27 3288-0123. Doações de suprimentos podem ser feitas para a Secretaria de Assistência Social, na Rua Gustavo Hertel, próximo à Associação Pestalozzi.

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Motociclista fica ferido após entrar por engano e cair em terminal do Transcol na Serra

Publicado em 20/03/2026 às 19h25
Motociclista fica ferido após sofrer acidente no Terminal de Carapina
Motociclista fica ferido após sofrer acidente no Terminal de Carapina Crédito: Reprodução | Rede Social

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente no Terminal de Carapina, em Rosário de Fátima, na Serra. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o motociclista entrou por engano na estação rodoviária na tarde desta sexta-feira (20) e se deparou com um ônibus do Sistema Transcol que seguia em sentido contrário ao dele. A empresa informou que, com o encontro inesperado, o condutor caiu sozinho após se desequilibrar.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) esteve no local para realizar os primeiros atendimentos. Logo depois, ele foi encaminhado ao hospital. Não há informação sobre o estado de saúde.

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Mais de 10 quilos de drogas são apreendidos em casa de Manguinhos

Publicado em 20/03/2026 às 18h09
Material encontrado pela PC em casa no bairro Manguinhos, na Serra
Material encontrado pela PC em casa no bairro Manguinhos, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Mais de 10 quilos de drogas e uma arma foram apreendidos pela Polícia Civil dentro de um imóvel no bairro Manguinhos, na Serra, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (19). Além disso, duas balanças de precisão, R$ 422,00 em dinheiro, 13 munições e uma caderneta com anotações sobre o tráfico de drogas também foram recolhidos. Dos entorpecentes, 9,3 quilos eram de substância análoga ao crack e 1,3 quilo era de outra conhecida como PAC.

Os levantamentos apontaram que o imóvel seria um possível depósito de drogas usado por envolvidos com o tráfico, já conhecidos pelos policiais. Um boletim de ocorrência foi registrado e todo o material foi levado para uma unidade policial. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi encontrado.

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Mulher morre em colisão entre veículos em Boa Esperança

Publicado em 20/03/2026 às 17h24
Veículos ficaram destruídos após acidente com morte em Boa Esperança
A motorista da picape branca morreu com o impacto da batida registrada na ES 315, em Boa Esperança Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma mulher de 49 anos morreu após um acidente entre uma picape e uma caminhonete na manhã desta sexta-feira (20), na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, a motorista da caminhonete contou que o veículo que seguia à frente fez uma conversão irregular à esquerda. Ela tentou evitar a colisão, buzinou e freou bruscamente, mas, por causa da pista molhada pela chuva, o carro derrapou e atingiu a lateral da picape. A condutora não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma passageira que estava com ela ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192. Na caminhonete, estavam a motorista e a filha, que também foram levadas ao hospital.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Seção de Medicina Legal (SML) de Colatina. A motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi levada à Delegacia de Nova Venécia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Boa Esperança.

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Governo do ES anuncia reajuste de 4% para mais de 95 mil servidores

Atualizado em 20/03/2026 às 17h35

Os servidores públicos estaduais vão ter um reajuste de 4% a partir de julho. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nas redes sociais. Em um dos perfis, a publicação foi divulgada de maneira compartilhada com o vice Ricardo Ferraço (MDB), que vai suceder o socialista a partir de abril, devido às exigências da legislação eleitoral. Casagrande vai deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado, nas eleições de outubro

O reajuste contemplará mais de 95 mil vínculos, incluindo servidores ativos (efetivos, comissionados e em designação temporária), além de aposentados e pensionistas.

Após a divulgação do reajuste, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos no Espírito Santo (Sindipúblicos) disse, em nota, que o índice frustrou a expectativa de recomposição das perdas acumuladas. A entidade observou, ainda, que, em fevereiro de 2026, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 3,8%. "Se mantida a tendência, até junho a reposição anunciada por Ferraço e Casagrande pode ser inferior ao índice acumulado em treze meses, período em que os servidores ficaram sem qualquer correção desde maio de 2025, último reajuste de 4,5%."

O Sindipúblicos reconhece avanço com a reestruturação das carreiras e outros benefícios, mas defende que, diante do atual cenário de estabilidade econômica estadual, seja feita a recomposição de perdas, pauta já apresentada ao governo do Estado. 

Nesta semana, Casagrande já havia anunciado a aplicação do piso nacional do magistério ao salário dos profissionais da educação estadual, com a incidência de reajuste de 5,4% já no contracheque deste mês.

ATUALIZAÇÃO: O texto foi atualizado com nota enviada pelo Sindipúblicos.

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Fugitivo do presídio de Bangu ligado ao Comando Vermelho é preso no ES

Publicado em 20/03/2026 às 15h30
Foragido do sistema prisional do Rio de Janeiro é capturado pela Polícia Civil em Fundão
Foragido do sistema prisional do Rio de Janeiro é capturado pela Polícia Civil em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso em Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Civil capixaba, o detento havia fugido do complexo penitenciário de Gericinó, conhecido popularmente como "Presídio de Bangu", e estava em um imóvel no bairro Praia Grande. Ele tentou escapar ao avistar a viatura, mas não obteve sucesso.

A corporação informou que o homem tem 35 anos e possui antecedentes criminais por dois homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Aracruz, no Norte capixaba, e será encaminhado de volta ao sistema prisional. O nome do preso não foi divulgado. 

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Motorista perde controle e cai com carro em rio em Castelo

Publicado em 20/03/2026 às 13h38
Caso foi registrado pela polícia na tarde de quinta-feira (19)

O motorista de um carro perdeu o controle da direção e caiu no Rio Castelo, no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor conseguiu sair sozinho do veículo.

A corporação informou que, ao chegar ao local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam atendimento ao motorista. Após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Castelo para avaliação médica. O estado de saúde do condutor não foi divulgado.

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Homem é morto a tiros com mais de 50 perfurações em Piúma

Publicado em 20/03/2026 às 12h07
Tiros atingiram portão de residência no bairro Céu Azul
Tiros atingiram portão de residência no bairro Céu Azul Crédito: Redes sociais

Um homem de 30 anos morreu após ser baleado no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, familiares de André Bayer de Oliveira o levaram até um hospital da região. Na unidade, a equipe médica confirmou a morte.

Aos policiais, os familiares não souberam informar detalhes sobre o que havia ocorrido. De acordo com os médicos, o corpo apresentava mais de 50 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Nas proximidades do local do crime, o portão de uma residência também foi atingido pelos tiros.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido. O caso é investigado pela Delegacia de Piúma.

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Colisão entre caminhões deixa motorista preso às ferragens em Santa Teresa

Publicado em 20/03/2026 às 12h00
Acidente entre caminhões deixa vítima presa às ferragens em Santa Teresa
Acidente entre caminhões deixa vítima presa às ferragens em Santa Teresa Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou um motorista preso às ferragens na ES 080, na zona rural de Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do outro caminhão também ficou ferido. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os veículos colidiram de frente, o que provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos. Ainda segundo a corporação, devido à urgência no atendimento às vítimas, não foi possível realizar o teste do bafômetro nos motoristas no local.

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Homem é baleado com quatro tiros na varanda de casa em Rio Bananal

Publicado em 20/03/2026 às 11h08

Um homem, que não teve o nome nem a idade divulgados, ficou ferido após ser baleado na varanda de casa, no bairro São Jorge do Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida por quatro disparos, que atingiram o tórax, o braço e a perna. Nenhum suspeito foi detido.

De acordo com a PM, o homem não conseguiu descrever o autor nem a motivação do crime devido à confusão mental causada pelos ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital em Linhares, cuja unidade não foi informada.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Rio Bananal. Até o momento, ninguém foi preso.

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Capixaba morre após ser arrastada pelo mar em praia do México

Publicado em 20/03/2026 às 10h21
Capixaba morre após ser arrastada pelo mar em praia do México
Capixaba morre após ser arrastada pelo mar em praia do México Crédito: Redes Sociais

Uma advogada capixaba morreu após se afogar na praia Rosedal, no município de Santa María Colotepec,  estado de Oaxaca, no Sul do México. De acordo com informações de sites da região, Gabriela Cardozo Rocha, de 31 anos, foi arrastada logo depois de entrar no mar. O registro da foto acima foi feito pouco antes de Gabriela entrar na água, na última quarta-feira (18). 

Ainda de acordo com os relatos, os salva-vidas conseguiram retirá-la do mar, mas ela já não apresentava sinais vitais no momento do resgate.

Após o incidente, as equipes de emergência isolaram a área enquanto o óbito era confirmado. Posteriormente, policiais chegaram ao local para realizar os procedimentos legais cabíveis e iniciar a investigação sobre o ocorrido.

Em conversa com o site g1ES, familiares disseram que a jovem viajou com um grupo de amigos para aproveitar o Spring Break, período de recesso de primavera nos Estados Unidos. A previsão era que todos voltassem para casa no sábado (21), após uma semana de passeio. 

Amigos próximos informaram que os familiares estão adotando os procedimentos para repatriar o corpo. Gabriela estava morando em Nova York, nos Estados Unidos, onde cursava MBA na Universidade de Columbia. Recentemente,  em um post em uma rede social, a mãe de Gabriela ressaltou a admiração pela  filha. "Olho para sua trajetória e sinto uma alegria que não cabe no peito. Sua caminhada é exemplo de coragem, determinação, persistência e amor. Que orgulho da mulher guerreira que você é", finalizou

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Acidente envolvendo três veículos deixa ferido grave em Cachoeiro

Publicado em 20/03/2026 às 09h51
Carros e moto se envolvem em acidente em Cachoeiro de Itapemirim
Carros e moto se envolvem em acidente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux, um Fiat Uno e uma motocicleta deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta sexta-feira (20), na BR 482, próximo a um trevo na altura do bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o carro teria cruzado a rodovia, momento em que foi atingido pela caminhonete. O piloto da moto teria se assustado e caiu na pista.

Segundo informações apuradas no local pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista do Fiat Uno estava acompanhado da neta no momento do acidente. Ele sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A criança teve apenas ferimentos superficiais, assim como a motorista da caminhonete e o piloto da moto. 

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Alagamento atinge ruas e causa transtornos em Marechal Floriano

Atualizado em 19/03/2026 às 20h05
Temporal atingiu cidade na tarde de quinta-feira (19)

Ruas ficaram alagadas após chuvas intensas atingirem a cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). Vídeos registrados por moradores (veja acima) mostram que a água cobriu rodas de carros e atingiu casas e comércios em diversos pontos do município.

Em outra imagem, é possível ver uma equipe do Corpo de Bombeiros atuando em uma área alagada no bairro Santa Rita. A equipe explicou que foi ao local para resgatar duas idosas e uma jovem com deficiência que estavam ilhadas. Em seguida, os militares também ajudaram a atravessar cerca de trinta pessoas, incluindo crianças que retornavam da escola.  

A Defesa Civil Municipal informou que segue atendendo à população e que também ocorreram alagamentos nas áreas rurais de Araguaia e Santa Maria — onde houve a queda de uma barreira. Os danos e a quantidade de pessoas desalojadas ainda serão contabilizados. 

Nas redes sociais, o prefeito Lidiney Gobbi destacou que os moradores devem ter cautela, deixar áreas de risco e seguir as orientações das autoridades. A Prefeitura disponibilizou abrigos em escolas e quadras, com equipes de várias secretarias de plantão para dar suporte aos afetados. A previsão é que as chuvas persistam no município.

O coordenador da Defesa Civil de Marechal Floriano informou que uma chuva intensa de cerca de 100 mm entre duas a três horas provocou alagamentos bruscos no Centro, especialmente na região do Córrego Batatal, atingindo ruas e bairros próximos. Cerca de 30 famílias ficaram desalojadas, e o número total de afetados ainda será levantado.

Nos distritos de Santa Maria e Araguaia, o volume pode ter chegado a 200 mm em três horas. A água dessas regiões deve chegar nas próximas horas ao Centro da cidade pelo Rio Jucu Braço Sul, que já está alto e pode transbordar, aumentando o risco de novos alagamentos.

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Polícia liberta garota sequestrada por ter ligação com ganhador da Mega no ES

Publicado em 19/03/2026 às 19h00
Policiais que participaram da
Policiais que participaram da "Operação Resgate", que resultou na libertação de adolescente sequestrada Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada nesta quarta-feira (18) pela Polícia Civil do Espírito Santo, após ter sido sequestrada em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Estado, no dia 16 de março. O crime teria sido planejado após os envolvidos tomarem conhecimento de que um familiar indireto próximo da vítima havia ganhado um prêmio da Mega-Sena em 2025.

Segundo a Polícia Civil, o grupo inicialmente pretendia sequestrar outro parente, mas acabou capturando a adolescente, que não tem vínculo consanguíneo com o ganhador. A ação era coordenada por um detento do presídio de Teixeira de Freitas (BA), ligado ao Comando Vermelho.

Com apoio das autoridades baianas, a polícia localizou o cativeiro em Nova Viçosa (BA). Durante a operação, houve confronto armado com um suspeito, que acabou morto. No local foram apreendidos um revólver, um veículo com restrição de roubo e cerca de 800 gramas de drogas. A adolescente foi resgatada com segurança e devolvida à família no Espírito Santo. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos. 

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Aposta única feita no ES leva prêmio de R$ 99,5 milhões da Mega-Sena

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Parte de sacas de café roubadas é recuperada pela polícia em Linhares

Publicado em 19/03/2026 às 18h36
O furto aconteceu em outubro do ano passado em uma fazenda; a polícia conseguiu recuperar 40 das 50 sacas levadas e prender o suspeito
As sacas foram localizadas em uma fazenda próxima ao local do furto em Linhares Crédito: Polícia Civil

Uma carga de 40 das 50 sacas de café conilon furtadas em outubro do ano passado de uma propriedade rural em Rio da Palmas, zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo, foi recuperada pela Polícia Civil. As sacas estavam armazenadas em um depósito de uma fazenda próxima ao local do furto.

Segundo a Polícia Civil, um homem de 42 anos, ex-funcionário da vítima, havia solicitado que um produtor rural armazenasse o café e vinha vendendo as sacas aos poucos sem que o dono soubesse.

Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado. A mercadoria foi reconhecida pela vítima e devolvida. O homem, segundo a polícia, responderá por furto qualificado, crime com pena prevista de 2 a 8 anos de prisão.