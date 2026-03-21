Temporal alaga ruas e deixa famílias desalojadas em Presidente Kennedy

Os servidores públicos estaduais vão ter um reajuste de 4% a partir de julho. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nas redes sociais. Em um dos perfis, a publicação foi divulgada de maneira compartilhada com o vice Ricardo Ferraço (MDB), que vai suceder o socialista a partir de abril, devido às exigências da legislação eleitoral. Casagrande vai deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado, nas eleições de outubro.

O reajuste contemplará mais de 95 mil vínculos, incluindo servidores ativos (efetivos, comissionados e em designação temporária), além de aposentados e pensionistas.

Os servidores públicos estaduais receberão reajuste linear de 4% a partir do mês de julho. Esse reajuste é fruto do nosso compromisso contínuo de valorizar o trabalho e o esforço dos profissionais que atuam na administração pública, reconhecendo a importância de suas… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 20, 2026

Após a divulgação do reajuste, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos no Espírito Santo (Sindipúblicos) disse, em nota, que o índice frustrou a expectativa de recomposição das perdas acumuladas. A entidade observou, ainda, que, em fevereiro de 2026, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 3,8%. "Se mantida a tendência, até junho a reposição anunciada por Ferraço e Casagrande pode ser inferior ao índice acumulado em treze meses, período em que os servidores ficaram sem qualquer correção desde maio de 2025, último reajuste de 4,5%."

O Sindipúblicos reconhece avanço com a reestruturação das carreiras e outros benefícios, mas defende que, diante do atual cenário de estabilidade econômica estadual, seja feita a recomposição de perdas, pauta já apresentada ao governo do Estado.

Nesta semana, Casagrande já havia anunciado a aplicação do piso nacional do magistério ao salário dos profissionais da educação estadual, com a incidência de reajuste de 5,4% já no contracheque deste mês.