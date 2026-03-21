Trem de passageiros de Vitória a Minas tem viagem cancelada por manifestação neste sábado (21)

O Trem de Passageiro da Estrada Ferro Vitória (EFVM) teve a circulação interrompida nos dois sentidos neste sábado (21). Segundo a Vale, responsável pela ferrovia, a interrupção acontece devido a uma manifestação na linha de ferro no município de Resplendor, em Minas Gerais.

A empresa de mineração informou que adotará medidas cabíveis para liberação da vida e para a operação seguir de forma segura. Os passageiros com viagem agendada e que foram prejudicados podem remarcar o bilhete ou pedir reembolso em até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas pelo canal Alô Vale 0800 285 7000.