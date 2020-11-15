Eleições 2020: resultado da apuração e cobertura do 1° turno das eleições no ES

Veja a apuração do resultado da eleição no ES em tempo real Crédito: Arte Geraldo Neto

A (29), os capixabas podem acompanhar, em A Gazeta, a apuração dos votos nas quatro cidades da Grande Vitória onde há segundo turno.

Os dados serão encaminhados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e atualizados a todo instante. Assim, será possível saber, em tempo real, qual candidato está na frente, até chegar ao resultado final.

Quando a apuração terminar, a página vai indicar quais cidades terão segundo turno. Também será possível pesquisar, por município ou pelo nome do candidato, quantos votos cada um obteve. A apuração e as informações estarão disponíveis tanto em relação a candidatos a prefeito quanto a vereador. O mesmo vai acontecer na apuração do 2º turno (onde houver), no dia 29 de novembro.

A apuração em tempo real estará destaque na página inicial do site. Além disso, os eleitores também poderão conferir reportagens, entrevistas e análises com especialistas produzidas por A Gazeta.

A Gazeta. A cobertura robusta, que vai contar com Os conteúdos produzidos serão publicados no site e distribuídos pelas redes sociais de. A cobertura robusta, que vai contar com mais de 160 profissionais em todo o Estado , terá início às 6h e vai até a meia-noite.

A Gazeta em live do Papo de Colunista. Os profissionais estarão nas ruas e na redação, seguindo os protocolos sanitários para prevenção de contágio do novo coronavírus , para acompanhar a movimentação dos locais de votação, entrevistar candidatos e produzir matérias com análises dos resultados. A partir das 17 horas, os resultados serão comentados pelos colunistas deem live do Papo de Colunista.

A GAZETA TE AJUDA A ESCOLHER UM CANDIDATO

A Gazeta produziu materiais para auxiliar os eleitores a decidir o voto. Para conhecer os candidatos, foram feitas reportagens com o perfil de cada um dos que concorrem a prefeito nas principais cidades do Estado: Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. Durante toda a campanha,produziu materiais para auxiliar os eleitores a decidir o voto. Para conhecer os candidatos, foram feitas reportagens com o perfil de cada um dos que concorrem a prefeito nas principais cidades do Estado: Vitória

Mas, caso o eleitor seja de outro município, ou queira saber informações de candidatos a vereador, pode visitar a Página do Candidato . Nela, é possível encontrar a ficha de todas as mais de 12 mil pessoas que concorrem em todo o Espírito Santo. A ferramenta também permite que o eleitor compartilhe seu candidato pelo WhatsApp.

Outro ponto importante para ser considerado na hora de definir o voto são as propostas de cada candidato. Os que disputam as prefeituras das maiores cidades capixabas foram entrevistados, em vídeo, para falar do que propõem para os problemas enfrentados pelos municípios que querem governar. Há entrevistas com todos que concorrem na Grande Vitória e nas principais cidades do interior

Já o Comparador de Propostas foi uma ferramenta desenvolvida para que os eleitores comparem cinco propostas presentes nos planos de governo de cada candidato a prefeito, dos principais municípios capixabas, sobre os temas: saúde, segurança pública, educação, economia e emprego, política social e desenvolvimento humano e política e corrupção.